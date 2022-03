Política Pesquisa mostra que Lula tem vantagem de 32 pontos sobre Bolsonaro entre eleitores de menor renda

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Em dezembro, diferença era de 40 pontos. (Foto: Reprodução)

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24), indica uma tendência de queda na vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL), no eleitorado de menor renda familiar, que concentra mais da metade dos entrevistados. Em dezembro do ano passado, o petista aparecia 40 pontos à frente de Bolsonaro nesse segmento da população. Essa diferença agora é de 32 pontos, patamar menor que o registrado em setembro de 2021 (34 pontos).

As últimas pesquisas não são diretamente comparáveis, já que houve mudanças na lista de candidatos, mas o levantamento mais recente indica mudança de tendência, o que só será confirmado no próximo levantamento. Lula tem hoje 51% dos votos entre os eleitores com até dois salários mínimos, contra 19% de Bolsonaro. Há quatro meses, Lula tinha 56% das intenções de voto nesse grupo, contra 16% do atual presidente.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. No eleitorado de uma forma geral, a diferença é de 17 pontos percentuais. Lula tem 43% das intenções de voto, e Bolsonaro soma 26%.

Em meio à piora de indicadores econômicos, como a inflação, a expectativa no Palácio do Planalto é que o pagamento do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, amenize o baixo desempenho de Bolsonaro entre os eleitores mais pobres até a disputa presidencial. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa.

O Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 municípios de todo o País entre terça (22) e quarta-feira desta semana. A pesquisada foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08967/2022. O nível de confiança do levantamento – isto é, a probabilidade de que ele reproduza o cenário atual, considerando a margem de erro – é de 95%.

