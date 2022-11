Economia PIB do Rio Grande do Sul teve queda de 7,2% em 2020, apontam dados revisados do IBGE

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

O PIB (Produto Interno Bruto) do Rio Grande do Sul teve queda de 7,2% em 2020, atingindo o valor de R$ 470,94 bilhões. O desempenho foi inferior ao registrado no Brasil, que também teve retração no período, de 3,3%, segundo dados revisados divulgados nesta quarta-feira (16) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Na época da divulgação do resultado anual de 2020, em março de 2021, foi informado que, sem o impacto da falta de chuva na agropecuária e na atividade de eletricidade, o PIB do RS teria apresentado retração similar à média nacional.

A participação do Rio Grande do Sul no PIB do País passou de 6,5% em 2019 para 6,2% em 2020, o que ocasionou a perda de uma posição no ranking nacional, atrás de São Paulo (31,2%), Rio de Janeiro (9,9%), Minas Gerais (9,0%) e Paraná (6,4%).

As informações divulgadas nesta quarta fazem parte do Sistema de Contas Regionais 2020, que agrega novos dados das 27 unidades da Federação, mais amplos e detalhados, do IBGE e de outras fontes, além de revisar, no caso do Rio Grande do Sul, a estimativa preliminar do PIB trimestral.

Desempenho por atividade

A queda do PIB do Rio Grande do Sul foi determinada pelas retrações da agropecuária (-29,6%), da indústria (-6,1%) e dos serviços (-5%). A agropecuária foi impactada pela estiagem que atingiu o Estado, especialmente nos meses de verão, cruciais para as lavouras mais significativas do setor. A agricultura registrou queda de 37,2% em 2020, e a pecuária uma redução de 11,4%.

Na indústria e nos serviços, os desempenhos negativos são explicados pelos efeitos da pandemia de coronavírus sobre a economia. No primeiro setor, a performance foi afetada pelas reduções na indústria de transformação (-6,5%), na atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação (-5,6%) e na construção (-5%).

No caso dos serviços, as maiores quedas ocorreram nas atividades de alojamento e alimentação (-28,8%), serviços domésticos (-19,2%), transporte, armazenagem e correio (-15,6%) e artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços (-12,5%).

PIB per capita

Em 2020, o PIB per capita do Rio Grande do Sul apresentou queda de 7,6%, alcançando R$ 41.227,61. O valor é 14,7% superior à média nacional, que atingiu R$ 35.935,74 no ano. O valor colocou o Estado na oitava posição entre os maiores PIBs per capita do País, atrás de Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Paraná.

