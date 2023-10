Geral Polarização política: pesquisa aponta que 41% dos brasileiros mudariam de país se pudessem

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O levantamento faz uma análise sobre “como a polarização divide famílias, compromete empresas e desafia o futuro do País”. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma pesquisa realizada pela Quaest aponta que 41% dos brasileiros gostariam de mudar de país por causa da polarização política. O levantamento “O que esperar do Brasil?” faz uma análise, com base em dados colhidos até junho deste ano, sobre “como a polarização divide famílias, compromete empresas e desafia o futuro do País”.

Segundo o estudo, obtido pela rede CNN, os brasileiros saíram das urnas após as eleições do ano passado “afetivamente polarizados” e “socialmente calcificados”.

Houve um aumento no índice de “polarização afetiva”, que trata do afeto dos eleitores em relação aos candidatos adversários aos seus – nesse caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa indicou que a “distância de amor/ódio para com os candidatos aumentou muito depois de 2018”.

“A polarização significa mais distância entre os eleitores de candidatos opostos em termos de seus valores, ideias e visões sobre política. A calcificação significa menos vontade de desertar do seu partido, como romper com o presidente do seu partido ou até votar no partido oposto. Há, portanto, menos chance de eventos novos e até dramáticos mudarem as escolhas das pessoas nas urnas”, afirma o levantamento.

Dessa forma, o último processo eleitoral e esse processo de “enrijecimento” levaram os eleitores a se tornarem “torcedores apaixonados”, e a torcida independe da partida estar acontecendo agora ou já ter acabado.

“Essas identidades políticas em uma sociedade altamente polarizada, por sua vez, afetarão nosso comportamento político e cotidiano”, aponta a pesquisa.

Perguntas

Quaest: Conhece alguém que rompeu relações por causa de política?

– Sim: 54%;

– Não: 45%;

– Não sabe/não responde: 1%.

Quaest: Você se sente mal por ter rompido relações por causa de política?

– Sim: 25%;

– Não: 75%;

– Não sabe/não responde: 1%.

Efeito eleitoral

Ainda abordando o “efeito eleitoral”, o estudo afirmou, por exemplo, que 41% dos brasileiros sairiam do país caso tivessem condições. O índice em dezembro de 2021 era de 29% e, em dezembro do ano passado, 37%.

Além disso, 35% dos brasileiros prefere assistir um canal de TV que apresente as opiniões com as quais concorda. E 32% reprovaria um casamento do filho com alguém que votou diferente.

Um em cada quatro brasileiros mudaria o filho de escola caso o local de ensino tivesse a maioria de pais que apoiou o candidato adversário ao seu nas eleições.

23% afirmou deixar de ouvir música de um artista que apoiou seu adversário, 19% deixa de comprar produtos de marca que apoiou seu adversário e 10% mudaria de igreja se o padre/pastor apoiou adversário. As informações são da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/polarizacao-politica-pesquisa-aponta-que-41-dos-brasileiros-mudariam-de-pais-se-pudessem/

Polarização política: pesquisa aponta que 41% dos brasileiros mudariam de país se pudessem

2023-09-30