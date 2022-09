Polícia Polícia Civil gaúcha desarticula esquema de envio de drogas pelos Correios

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Durante a Operação Monkey, drogas e outros produtos comercializados pela quadrilha foram apreendidos Foto: Polícia Civil/Divulgação (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Agentes da 1ª Delegacia de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, deflagraram, na manhã desta terça-feira (13), a Operação Monkey para desarticular um esquema de tráfico de drogas pelos Correios.

Segundo as investigações, que duraram três meses, a base do grupo fica no bairro São Luís. Os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão. O líder da quadrilha foi preso preventivamente no Rio de Janeiro. Outros criminosos são investigados.

Conforme a Polícia Civil, as drogas – principalmente skank, conhecido como super maconha – eram enviadas para vários Estados. Durante as investigações, foram feitas três interceptações de entorpecentes em correspondências. As negociações eram feitas por WhatsApp e pelas redes sociais.

A quadrilha também comercializava apetrechos para consumo das drogas e outros produtos, como bonés e camisetas.

