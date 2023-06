Rio Grande do Sul Polícia Civil prende dois suspeitos pela morte de empresário mineiro no Rio Grande do Sul

Samuel Eberth de Melo, 41 anos, estava desaparecido no Vale do Sinos desde o dia 2. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (12), a Polícia Civil gaúcha informou que dois homens estão presos preventivamente por suspeita de envolvimento na morte de um empresário mineiro de 41 anos. Ele estava desaparecido desde o início do mês e teve o corpo encontrado na manhã de domingo (11) em área de mata próxima a Santo Antônio da Patrulha (Litoral Norte).

O último contato da vítima aconteceu no dia 2 de junho, por telefone, em Novo Hamburgo (Vale do Sinos). Samuel Eberth de Melo era dono de uma revenda de veículos em Contagem (MG) e estava no Rio Grande do Sul para tratar de uma pendência de R$ 5 milhões, referente a 44 carros que ele enviou a um parceiro comercial gaúcho mas não recebeu o valor correspondente.

Além do monitoramento dos sinais emitidos pelo celular do empresário mineiro, foi determinante para a localização do cadáver a ajuda de um cão farejador: o animal latiu ao deparar com os óculos da vítima nas imediações do perímetro de busca. O cadáver estava coberto por folhas, telhas e outros objetos – segundo a Polícia Civil, os algozes não teriam conseguido enterrá-lo totalmente, devido ao o solo do local ser mais duro do que eles esperavam.

Atuaram nas buscas – ao longo de sete dias – equipes da Brigada Militar (BM), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Instituto-Geral de Perícias (IGP). Esse trabalho conjunto entre as forças de segurança do Rio Grande do Sul foi considerado fundamental pelo secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron, e pelo Chefe de Polícia, delegado Fernando Sodré.

Rastros e contradições

O primeiro a ser ouvido pelos investigadores foi o parceiro comercial gaúcho da vítima. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), inconsistências no depoimento motivaram o deferimento de prisão temporária (dois dias depois do desaparecimento de Samuel), posteriormente convertida em preventiva.

Também pesou contra ele o fato de ter comprado lonas, pás e outros itens compatíveis com as ferramentas necessárias para enterrar o corpo. Neste final de semana, a prisão temporária foi convertida em preventiva.

Já o outro indivíduo, capturado no sábado (10), é um suposto comparsa que teria participado tanto da morte quanto da ocultação do corpo. As identidades da dupla não foram divulgadas.

Translado para Minas

Após o reconhecimento por familiares, o corpo de Samuel foi transladado para Belo Horizonte (MG) no domingo. A família do empresário pediu que as autoridades não fornecessem detalhes sobre velório e sepultamento ou cremação. Ele deixa noiva e três filhos.

(Marcello Campos)

