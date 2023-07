Política Polícia Federal faz operação contra financiadores de atentado no aeroporto de Brasília

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Os policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão em Marabá (PA), Água Boa (MT) e no Distrito Federal Foto: PF/Divulgação Os policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão em Marabá (PA), Água Boa (MT) e no Distrito Federal. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na madrugada dessa quinta-feira (6), a Operação Embarque Negado que está apurando dois casos de invasão de áreas restritas do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, e possível ligação com o atentado à bomba frustrado em dezembro do ano passado.

A ação investiga possíveis financiadores desses atos de invasão e cumpriu seis mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em Marabá (PA) e Água Boa (MT).

Um homem foi preso em flagrante depois que armas foram encontradas na sua residência. A primeira invasão investigada ocorreu em 2 de dezembro de 2022, quando um grupo que dizia ser formado por indígenas entrou em uma área restrita para protestar contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

De acordo com a PF, a segunda invasão ocorreu seis dias mais tarde, em 8 de dezembro. As polícias Militar e Civil do Distrito Federal encontraram, dias mais tarde, um caminhão-tanque com uma bomba instalada próximo ao aeroporto de Brasília. George Washington de Oliveira Sousa foi preso em flagrante e confessou ser o dono do explosivo. Ele foi condenado pela Justiça a 9 anos e 4 meses de prisão pelo crime.

Em abril deste ano, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado cumpriu seis mandados de busca e apreensão no Pará, nas cidades de Redenção, São Félix do Xingu, Marabá e Xinguara, e recolheu documentos, aparelhos celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos vinculados aos suspeitos, assim como demais provas.

Os alvos da operação são investigados pelos crimes de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e associação criminosa.

Os acusados

George Washington de Oliveira Sousa foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT) por ter participado do plano de produzir a bomba e colocá-la próximo ao aeroporto de Brasília.

Segundo a investigação, George Washington seria o responsável pela montagem do dispositivo e por entregá-lo a Alan Diego dos Santos Rodrigues, que faria a instalação.

Rodrigues também foi condenado e confessou o crime. A polícia investiga a relação de Alan Diego com os grupos que invadiram o aeroporto.

Um terceiro acusado, Wellington Macedo de Souza, continua foragido. A investigação aponta que ele deu carona a Alan Diego Rodrigues até o aeroporto.

Atentado frustrado

A Polícia Militar do Distrito Federal informou, no dia 24 de dezembro, que desativou um “artefato explosivo” encontrado no aeroporto de Brasília. Segundo a corporação, os policiais foram acionados e o esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) realizou a desativação do objeto.

