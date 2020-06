Geral Polícia Federal prende mulher suspeita de carregar dinheiro desviado da saúde em Rio pardo

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

A Operação Camilo foi deflagrada no dia 27 de maio. (Foto: MP-RS/Divulgação)

A PF (Polícia Federal) cumpriu, neste sábado (20), um mandado de prisão temporária e um de busca e apreensão em Rio Pardo, no âmbito da Operação Camilo. Uma mulher, ex-servidora da Secretaria Municipal da Saúde do município, foi presa. A análise do material apreendido pela força-tarefa no cumprimento dos mandados de busca no dia da deflagração da Operação Camilo e outras diligências realizadas identificaram uma mulher que atuava pela organização criminosa no transporte dos valores recebidos ilegalmente por servidores públicos.

Ela foi conduzida à PF em Santa Cruz do Sul para ser ouvida e, posteriormente, encaminhada ao presídio da cidade.

A Operação Camilo foi deflagrada no dia 27 de maio por Força-Tarefa formada pela Polícia Federal, CGU (Controladoria-Geral da União), TCE-RS (Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul), Ministério Público Federal e MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul).

A investigação apura crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção passiva, organização criminosa, ocultação de bens, crime de responsabilidade e desobediência.

O prejuízo estimado que está sob suspeita, até o momento, é de R$ 15 milhões em recursos da saúde repassados pela União e pelo Estado do Rio Grande do Sul a uma organização social.

A deflagração da Operação Camilo no final de maio ocorreu nos municípios gaúchos de Porto Alegre, Rio Pardo, Butiá, Canoas, Capela de Santana, Gravataí, Cachoeirinha, São Leopoldo, Guaíba, Portão, Cacequi e São Gabriel, nas cidades paulistas de São Paulo e São Bernardo do Campo, na cidade do Rio de Janeiro, e em Florianópolis e São José, no estado de Santa Catarina.

A investigação teve início com informações recebidas pela delegacia de Polícia Federal em Santa Cruz do Sul, em junho de 2018, e contou com o aporte do TCE-RS e da CGU, que paralelamente vinham executando fiscalizações, e do MP-RS.

Conforme apurado, o serviço de saúde do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo (HRVRP) foi terceirizado para uma Organização Social (OS), por meio de um processo de chamamento público direcionado. A instituição vencedora foi escolhida em outubro de 2017, para administrar diversos subsistemas de atividades, como serviços de vigilância e portaria, alimentação e dietética, manutenção predial, lavanderia, limpeza e sanitização hospitalar, radiologia, exames de imagem e SAMU.

Uma vez contratada, a Organização Social investigada subcontratou uma série de empresas que servem de instrumento de execução de desvio de recursos públicos, especialmente, através do superfaturamento dos valores cobrados pelos serviços prestados e pela não execução de partes de suas obrigações contratuais.

A Força-Tarefa identificou que a Organização Social e as empresas subcontratadas, em sua maioria, são dirigidas e pertencem, de fato, a outras pessoas que não aquelas que constam em seus contratos sociais ou atos constitutivos, com o claro objetivo de esconder a relação estreita e direta entre elas. Em verdade, trata-se de um mesmo grupo econômico, formado por diversas organizações sociais e por várias outras empresas, em sua grande maioria, subcontratadas dessas organizações.

Com a terceirização da gestão do HRVRP, o Poder Executivo de Rio Pardo abriu mão de gerir diretamente cerca de 60 milhões de reais, alocados entre 2018 e maio de 2020 à unidade hospitalar, em recursos da União e do estado do Rio Grande do Sul.

As provas coletadas até o presente momento indicam a existência de um esquema criminoso que conta com a participação dos gestores da Organização Social, de empresas privadas e de servidores públicos.

A investigação identificou que a organização criminosa utilizou operações financeiras, muitas delas, aparentando simples relações comerciais ou de prestação de serviços, com objetivo da incorporação, na economia, de bens, direitos ou valores originados direta ou indiretamente do desvio de recursos do HRVRP.

Parcela dos valores desviados foi repassada diretamente aos principais investigados para fazer frente a gastos pessoais e aquisição de bens, muitos destes registrados em nome de terceiros. Assim, a organização criminosa, por meio da “lavagem”, buscou transformar o “dinheiro sujo” em “dinheiro limpo”. As informações são da PF e do MP-RS.

