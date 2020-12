Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal resgata 57 aves silvestres após abordagem na BR-116 em Pelotas

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Os pássaros estavam acondicionados em péssimas condições no compartimento de carga do veículo Foto: PRF/Divulgação Os pássaros estavam acondicionados em péssimas condições no compartimento de carga do veículo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) resgatou 57 pássaros silvestres que estavam em péssimas condições na caçamba de uma caminhonete na madrugada desta segunda-feira (14) em Pelotas, no Sul do Estado.

O flagrante ocorreu na BR-116, quando o efetivo da PRF abordou uma Ford Ranger, com placas de Santa Catarina. O condutor disse que vinha da cidade de Pedro Osório e deslocava para a cidade catarinense de Criciúma

Logo que se aproximaram da caminhonete, os policiais rodoviários federais notaram forte barulho de animais vindo dele. Durante a revista encontraram entram as aves da fauna nativa, como cardeal, trinca-ferro, azulão, frade e cardeal-do-banhado. Os pássaros estavam acondicionados em péssimas condições no compartimento de carga do veículo.

O motorista foi preso então por crime ambiental. As aves foram levadas para o Comando Ambiental da Brigada Militar que providenciará o encaminhamento ao tratamento e posterior soltura à natureza.

