Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

Na Capital, o dia contou com 134 unidades de saúde abertas e equipes volantes. Foto: Cristine Rochol/PMPA Na Capital, o dia contou com 134 unidades de saúde abertas e equipes volantes. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação em Porto Alegre imunizou, no sábado (21), 15.624 crianças e adolescentes menores de 15 anos. Os dados são parciais e sujeitos a revisão. Na Capital, o dia contou com 134 unidades de saúde abertas e equipes volantes, envolvendo mais de 1,3 mil profissionais, com passe livre nos ônibus para facilitar o deslocamento do público.

A diretora de Atenção Primária do município, Vânia Frantz, elogiou o esforço das equipes, relembrando que há anos não via um engajamento tão grande em campanha de multivacinação. “Cada profissional foi fundamental, mobilizando suas equipes e comunidades com criatividade, alegria e acolhimento”, afirma.

As unidades de saúde permanecem abertas a partir desta segunda-feira (23) para imunizar quem ainda não conseguiu comparecer. A multivacinação prossegue no Rio Grande do Sul até o próximo sábado (28).

