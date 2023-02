Porto Alegre Porto Alegre começa a aplicar vacina bivalente contra a Covid-19 nesta quarta-feira

13 de fevereiro de 2023

Serão 4.512 doses, destinadas exclusivamente ao público residente e trabalhadores de ILPI

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) inicia nesta quarta-feira (15), o processo de imunização contra Covid-19 com a vacina bivalente em Porto Alegre. A primeira remessa do imunizante da Pfizer foi recebida pelo Núcleo de Imunizações Zona Sul da SMS nesta segunda-feira (13). Serão 4.512 doses, destinadas exclusivamente ao público residente e trabalhadores de ILPI (Instituições de Longa Permanência de Idosos).

O público estimado neste grupo é de 8,4 mil pessoas em Porto Alegre. O atendimento dos públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde será realizado de forma sequencial, mediante recebimento de doses da vacina.

De acordo com a Nota Técnica 1/2023 da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do MS, a vacina bivalente estará disponível de forma escalonada, considerando a disponibilidade de estoque e cronograma de entrega dos imunobiológicos pelos produtores.

Público prioritário

Resolução da Comissão Intergestores Bipartite do RS definiu que o primeiro público a ser atendido serão residentes e trabalhadores de ILPI. Na sequência, de acordo com disponibilidade de vacinas, serão imunizados com a vacina bivalente pessoas com 70 anos ou mais, imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Na fase 2, estão as pessoas de 60 a 69 anos; na fase 3, as gestantes e puérperas; na fase 4, os trabalhadores da saúde e, na fase 5, as pessoas com deficiência permanente. Ainda não há cronograma anunciado para outros públicos.

Pré-requisitos – Para receber a dose bivalente, a pessoa deve ter concluído o esquema primário com a vacina monovalente, sendo uma dose da vacina Janssen ou duas das vacinas Pfizer, CoronaVac ou Astrazeneca. O intervalo mínimo entre a segunda dose da vacina monovalente (esquema primário ou reforços) e a bivalente deve ser de quatro meses.

Pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as doses de reforço de vacinas bivalentes e que não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema de duas doses monovalente incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas Covid-19 monovalentes.

De acordo com o Ministério da Saúde, a dose de reforço para pessoas que não estão no grupo prioritário será realizada com a vacina monovalente disponível no momento, conforme a recomendação vigente do Programa Nacional de Imunizações.

