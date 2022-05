Porto Alegre Porto Alegre recebe etapa do circuito brasileiro de skate a partir de quinta-feira

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Evento ocorre na pista de skate da Orla do Guaíba. Foto: Giulian Serafim/PMPA Evento ocorre na pista de skate da Orla do Guaíba. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Os principais skatistas de street e park estarão na Capital para a segunda etapa do circuito brasileiro de skate, o STU National de Porto Alegre. O evento ocorre na maior pista de skate da América Latina, na Orla do Guaíba, nesta sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29). Na quinta-feira (26), os atletas já estarão na cidade para treinamento (veja programação abaixo). O evento integra a programação dos 250 anos de Porto Alegre.

Entre os atletas já confirmados estão os campeões do street masculino, Lucas Rabelo, do park feminino, Raicca Ventura, e do park masculino, Luiz Francisco, o Luizinho. Além de outros nomes que representaram o Brasil na Olimpíada de Tóquio, como Pedro Barros, Isadora Pacheco, Yndiara Asp, Dora Varella e Pedro Quintas.

Na programação também está um festival de música com artistas nacionais e locais. A identidade visual do evento é de Luís Flávio Vitola, o Trampo, referência da arte urbana em Porto Alegre e um dos pioneiros do grafite na cidade.

Programação

Quinta-feira (26)

10h às 12h30 – Treino livre Street feminino

10h às 12h30 – Treino livre Park feminino

12h30 às 17h30 – Treino livre Street masculino

12h30 às 17h30 – Treino livre Park masculino

17h40 às 18h40 – Congresso Técnico

Sexta-feira (27)

9h às 10h – Treino livre Street feminino

9h às 10h – Treino livre Park feminino

10h às 11h – Coletiva de imprensa

11h às 12h – Treino livre Park feminino

10h às 12h30 – Treino livre Street masculino

10h às 12h40 – Treino livre Park masculino

12h40 às 13h50 – Treino livre Park feminino

13h às 16h20 – Eliminatórias Street masculino

15h às 18h40 – Eliminatórias Park masculino

17h20 às 18h20 – Treino livre Street feminino

Sábado (28)

8h às 9h – Treino livre Park feminino

9h às 10h30 – Treino livre Street masculino

9h às 10h50 – Semifinais Park feminino

10h30 às 11h30 – Treino livre Street feminino

11h40 às 15h55 – Semifinais Street masculino

14h às 15h50 – Semifinais Park masculino

15h50 às 16h20 – BV Tricks Park

15h55 às 19h – Semifinais Street feminino

19h às 19h30 – BV Tricks Street

Domingo (29)

9h às 9h35 – Treino livre Park masculino

9h às 11h30 – Treino livre Street feminino

13h às 14h02 – Final Park feminino

14h15 às 15h30 – Final Street masculino

15h30 às 15h47 – Super Final Street masculino

16h às 17h02 – Final Park masculino

17h10 às 18h25 – Final Street feminino

18h25 às 18h42– Super Final Street feminino.

