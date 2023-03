Rio Grande do Sul Porto Alegre retoma vacinação contra covid nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Doses estão disponíveis para crianças, adolescentes, adultos e idosos. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a costumeira pausa dos fins de semana, na Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre retoma nesta segunda-feira (20) vacinação contra covid, em ritmo normal. Estão disponíveis as duas doses básicas a partir dos 6 meses de idade e os dois reforços (o primeiro dos 5 anos em diante e o segundo para quem tem ao menos 18), bem como a aplicação da vacina bivalente para idosos (faixa que começa aos 60) e imunossuprimidos que já completaram 12 anos.

São dezenas de postos realizando o procedimento, além da sala especial do shopping João Pessoa. Algumas unidades funcionam com expediente ampliado até as 22h. Locais, horários, telefones de contato e outros detalhes podem ser consultados nas redes sociais e no site prefeitura.poa.br.

De um modo geral, nos procedimentos a partir da primeira dose do esquema primário, os intervalos mínimos entre cada injeção variam de 28 dias a quatro meses. No caso dos pequenos entre 6 meses e 3 anos incompletos, são três aplicações com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda, seguida de uma espera de oito semanas até a terceira.

Para adolescentes e adultos, em aplicações de primeira dose deve ser apresentada identidade com CPF. Não é exigido o comprovante de residência. A gurizada até 12 anos, por sua vez, não necessita de prescrição médica mas é solicitado o cartão de vacinação contra outras doenças. Mãe, pai ou responsável devem estar presentes – ou outro adulto, mediante autorização por escrito.

Depois da primeira injeção é obrigatório o cartão de controle fornecido pelo agente de saúde. Pode se dirigir aos locais indicados quem recebeu Coronavac há pelo menos 28 dias, ao passo que os contemplados com Oxford e Pfizer devem aguardar intervalo de quatro meses entre as duas “picadas”.

Já para o primeiro e segundo reforço exige-se a mesma documentação da segunda dose do ciclo básico de imunização. O cartão de controle deve comprovar a conclusão do esquema de imunização completo (duas doses ou aplicação única da Janssen, mais a primeira injeção adicional) há pelo menos quatro meses.

Na vacina bivalente, por sua vez, a exigência é de que o indivíduo já tenha completado há pelo menos quatro meses o esquema primário (duas doses de Coronavac, Oxford e Pfizer ou dose única da Janssen) ou básico (que inclui o primeiro reforço).

Situação da pandemia no RS

Estatística atualizada neste domingo (19) pela Secretaria da Saúde adicionou 260 testes positivos à estatística do coronavírus, sem novas mortes. Com isso, em três anos de pandemia o Rio Grande do Sul acumula mais de 2,97 milhões de contágios conhecidos, dos quais 41.945 resultaram em óbito – número que deve chegar a 42 mil nos próximos dias.

Apenas uma dentre todas as 497 cidades gaúchas não registra qualquer perda humana para a covid. Trata-se de Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 571 casos confirmados.

Dos registros de contágio conhecidos até agora em território gaúcho, em mais de 2,92 milhões o paciente já se recuperou (aproximadamente 98% do total). Outros 8.570 (menos de 1%) são considerados casos ativos, ou seja, a pessoa está infectada e com possibilidade de transmitir a doença para outros indivíduos.

As internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegam a 131.981 (cerca de 4% dos testes positivos realizados até o momento). O número diz respeito aos registros desde março de 2020, época das primeiras notificações de casos de coronavírus no Estado.

Já a ocupação por adultos unidades de terapia intensiva (UTIs) estava em uma média de 84,8% no final da tarde, contra 85,2% no dia anterior. A taxa resulta da proporção de 1.681 pacientes para 1.982 vagas, de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/porto-alegre-retoma-vacinacao-contra-covid-nesta-segunda-feira-5/

Porto Alegre retoma vacinação contra covid nesta segunda-feira