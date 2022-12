Política Posse de Lula terá o maior número de chefes de Estado presentes

14 de dezembro de 2022

Representantes de Alemanha, Argentina, Espanha e Portugal confirmaram comparecimento. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O embaixador Fernando Luis Lemos Igreja, que é o responsável do Itamaraty pela cerimônia de posse de Lula, atualizou nessa quarta-feira (14) a lista de chefes de Estado que comparecerão à cerimônia de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo dia 1º de janeiro, em Brasília (DF). Até o momento, há 17 chefes de Estado confirmados. “Será a posse com a presença de maior numero de chefes de Estado”, afirmou Igreja.

Segundo ele, os chefes de Estado do Equador, da Guiana, do Paraguai, do Suriname, do Uruguai e do Zimbabwe também estarão presentes. Por outro lado, o representante da Costa Rica, antes confirmado, não vai mais à posse. Ele enviará seu ministro de Relações Exteriores para representá-lo.

Confirmaram presença os líderes dos seguintes países:

* Alemanha

* Angola

* Argentina

* Bolívia

* Cabo Verde

* Chile

* Colômbia

* Equador

* Espanha

* Guiana

* Guiné Bissau

* Paraguai

* Portugal

* Suriname

* Timor Leste

* Uruguai

* Zimbabwe

Também está confirmada a presença do vice-presidente do Panamá, do secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e os ministros de Relações Exteriores do México, Palestina e Turquia.

Segundo Igreja, os convites aos chefes de Estado foram feitos no início de dezembro por meios diplomáticos para todos os países.

Cerimônia

A cerimônia de posse obedece a uma série de estapas e ritos oficiais, entre eles, o desfile presidencial em carro aberto, a posse no Congresso e o discurso no parlatório do Planalto. A coordenação dos preparativos está a cargo da futura primeira-dama do Brasil, Janja da Silva.

O presidente eleito desfila em um carro oficial aberto pela Esplanada dos Ministérios. Depois, Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, sobem a rampa do Congresso, fazem o juramento constitucional, assinam o termo de posse e há um pronunciamento ao País.

Em seguida, seguem para o Palácio do Planalto onde tradicionalmente o presidente eleito recebe a faixa e fala no parlatório. A cerimônia termina no Palácio do Itamaraty, onde Lula recepcionará autoridades internacionais e chefes de Estado que estarão presentes.

Dezenas de artistas já estão confirmados para cantar no evento. As apresentações acontecerão em dois palcos batizados de Gal Costa e Elza Soares, em homenagem aos dois grandes nomes da música e da cultura brasileira que faleceram em 2022. Os shows devem ter início após o final da cerimônia no Palácio do Planalto.

Veja alguns dos artistas que confirmaram presença na posse de Lula:

* Almério

* BaianaSystem

* Duda Beat

* Fernanda Takai

* Francisco El Hombre

* Gaby Amarantos

* Geraldo Azevedo

* Os Gilsons

* Jards Macalé

* Johnny Hooker

* Juliano Maderada

* Kleber Lucas

* Luedji Luna

* Leonardo Gonçalves

* Marcelo Jeneci

* Margareth Menezes

* Maria Rita

* Martinho da Vila

* Odair José

* Otto

* Pablo Vittar

* Paulinho da Viola

* Paulo Miklos

* Paulo Vieira (apresentação)

* Teresa Cristina

* Thalma de Freitas

* Titi Müller (apresentação)

* Tulipa Ruiz

* Valesca Popozuda

* Zélia Duncan.

