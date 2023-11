Acontece Potencialidades da erva-mate são destaque na 11ª Turismate, de 10 a 12 de novembro, em Ilópolis, no Vale do Taquari

A festa celebra a atividade que é base da economia municipal, divulgando os benefícios da erva-mate e as riquezas da cidade.

A fim de promover o reconhecimento e a valorização da cadeia da erva-mate, o município de Ilópolis, na região do Vale do Taquari, promove a Turismate, evento bienal realizado desde 2003. A 11ª edição da festa da erva-mate está marcada para os dias 10, 11 e 12 de novembro, no Parque do Ibama, em Ilópolis.

O prefeito do município, Edmar Rovadoschi, enfatiza que a Turismate é uma festa do setor ervateiro, que põe em evidência a erva-mate. “Vamos divulgar ainda mais o nosso produto e trazer conhecimento aos nossos produtores e empresários. Deixamos um convite especial para a toda a região e o estado, para que venham conhecer a Turismate e a nossa erva-mate. A feira é de todos”, frisa o prefeito.

A feira caminha para se consagrar como uma das maiores já realizadas em seus 20 anos de história. De acordo com o presidente da Turismate 2023 e vice-prefeito de Ilópolis, Fernando Dapont, este é o resultado de um duro trabalho do poder público junto a comissão organizadora, entidades, ervateiras e comunidade. “Nós sempre falamos que esta feira não é nossa, é do setor ervateiro, e sempre a erva-mate será a estrela principal do evento”, afirma Dapont.

A festa celebra a atividade que é base da economia municipal, divulgando os benefícios da erva-mate e as riquezas da cidade. O evento apresenta os produtos derivados da planta, unindo o setor ervateiro da região com turismo e oportunidade de negócios. A programação é gratuita e inclui ações de lazer e entretenimento para a comunidade, por meio de eventos paralelos e apresentações artísticas.

Mais informações e a programação completa podem ser acessadas no site www.turismate.com.br.

