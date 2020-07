Brasil Presa babá de 49 anos que torturava crianças no interior do Estado

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Presa mulher acusada de torturar crianças. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Na madrugada deste sábado (18) foi presa em Bagé uma mulher de 49 anos acusada de torturar duas crianças de oito e dez anos que estavam sob sua responsabilidade. As investigações apontam que a acusada utilizava uma chave de fenda e um cabo de vassoura para introduzir no ânus e na garganta das crianças, e de um martelo para agredir os membros das vítimas, quebrando dedos das mãos e a perna de um deles. A ação foi realizada pela Delegacia de Pinheiro Machado, com apoio da 2ª Delegacia de Polícia de Bagé e Brigada Militar de Pinheiro Machado.

As crianças torturadas apresentavam diversas lesões, entre as mais graves estavam as queimaduras nas orelhas, mordidas pelo corpo, cortes de faca na região da virilha, e uma das vítimas ainda estavam em estado avançado de desnutrição. Diante da gravidade dos fatos, a delegada Carolina Funchal Terres representou ao Poder Judiciário pelo mandado de prisão preventiva, o qual foi expedido e imediatamente cumprido pelos policiais. Após os trâmites legais a mulher vai ser conduzida ao Presídio Regional de Bagé.

Em Boa Vista

A Justiça condenou uma creche particular por violência e maus-tratos contra as crianças matriculadas na unidade, localizada no bairro São Francisco, zona Norte de Boa Vista, informou o Ministério Público de Roraima (MPRR), na sexta-feira (17).

A sentença foi emitida na quarta-feira (15) pelo juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude, Marcelo Lima de Oliveira. A empresa deverá pagar uma multa no valor de R$ 100 mil, que será revertido ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Além disso, a creche deverá passar por uma nova avaliação e revalidação conforme critérios impostos pelo Conselho Municipal de Educação, estando proibido de praticar qualquer método de castigo físico e tratamento cruel por parte de qualquer funcionário.

Os proprietários também devem cumprir uma série de obrigações no prazo máximo de 90 dias, como: a contratação de professores qualificados com formação mínima de magistério na educação infantil e ensino fundamental; se abster de manter as crianças aos cuidados exclusivos de estagiários; e a instalação de câmeras de vigilância com funcionamento contínuo em todas as dependências da escola.

As denúncias de maus tratos praticados na escola iniciaram em junho de 2019. A investigação foi instaurada na Promotoria de Justiça Especializada na Tutela da Educação (Pro-DIE) para apurar práticas de agressões físicas, morais, métodos de opressão, discriminação, tortura e crueldades materializadas dentro da creche.

As ações eram praticadas pela diretora-geral, com a colaboração da coordenadora-geral, e do diretor financeiro – também marido da diretora. Segundo o MPRR, o homem tinha a função de apagar todos os meios de provas que revelavam a prática das violações.

Também foi constatado negligência na prestação de serviço, no intuito de aumentar a lucratividade da empresa. Conforme o MPRR, os acusados colocavam em risco e perigo as crianças submetidas à proteção e cuidados, sendo abandonadas no berçário, sem acompanhamento de monitores, sem acolhimento em situação de choro e com troca de fraldas somente na proximidade do horário de entrega aos pais.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil