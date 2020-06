Rio Grande do Sul Presa preventivamente a mãe da moça que mandou matar o próprio pai no interior gaúcho

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

José Darício, 43 anos, foi assassinado junto com um funcionário na semana passada. (Foto: Reprodução)

Na manhã desta quinta-feira (4), a Polícia Civil prendeu preventivamente a agricultora Hulda Lopes de Souza, mãe da jovem Kalinca Lopes, 23 anos, que confessou ter encomendado a morte do pai na cidade gaúcha de Segredo (Vale do Taquari). A mulher admitiu, em depoimento, que sabia do plano de assassinato de José Darício Lopes, 43 anos, de quem se separou neste ano.

Ele foi executado junto com o funcionário Mazonde Rodrigues, em meio a uma simulação de assalto na propriedade rural da família, na quarta-feira da semana passada, dia 27 de maio. Segundo a versão da jovem, o homicídio teve como objetivo ficar com os R$ 500 mil de um seguro de vida, já que seria a única beneficiária. Já a ex-mulher de Darício fala em crime passional, já que Kalinca brigava muito como pai, que não aceitava o fim do casamento.

A moça declarou aos investigadores ter planejado o ataque durante dois meses, com a ajuda do namorado, João Ricardo Prestes, que também preso junto ela desde a sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, o crime ainda contou com a participação de um terceiro indivíduo, ainda não encontrado.

De acordo com o advogado da jovem, Jorge Luiz Pohlmann, uma perícia médica deve apontar que Kalinca sobre de problemas psiquiátricos e sua versão de assassinato de encomenda com motivação financeira é nebulosa, pois ainda não se sabe de apólice no valor alegado, embora o pai tivesse um patrimônio considerável.

O defensor diz, ainda, que o namorado da jovem não tinha conhecimento do plano fatal. Segundo ele, é bem provável que o rapaz tenha sido manipulado por Kalinca e acabou emaranhado em algo que não cometeu. O crime segue sob investigação e a Polícia espera obter novos elementos nas próximas horas.

Menino Rafael

No âmbito da apuração de outro crime familiar no interior gaúcho, nos próximos dias a Polícia Civil deve fazer a reconstituição do assassinato de Rafael Winques, 11 anos, cometido há duas semanas na cidade gaúcha de Planalto (Norte do Estado). A mãe do menino assumiu no início da semana passada a autoria da morte e a ocultação do corpo, após duas semanas de desaparecimento da criança.

Na avaliação dos investigadores, as declarações do irmão da vítima, um adolescente de 17 anos, apresentaram contradições em relação às informações prestadas pela mulher e que serão alvo de um aprofundamento por parte da investigação. Estes e outros pontos poderão ser esclarecidos assim que chegarem laudos complementares do IGP (Instituto-Geral de Perícias).

A apuração é definida como “de alta complexidade” pelo delegado, que projeta um prazo de 30 dias para concluir o inquérito. Dentre as principais interrogações está o fato de a mulher ter atribuído a morte do filho a uma overdose acidental de calmante Diazepam, enquanto a necropsia apontou como causa asfixia mecânica por estrangulamento.

Outro fato chamou a atenção dos policiais: a ocultação do corpo, deixado pela mãe na casa desocupada de um vizinho, após perceber que o garoto estava sem vida, supostamente por causa do remédio. Ela relatou ter arrastado o cadáver do menino para fora de casa com o uso de uma corda e que teria feito uma pausa no movimento, “para que a criança não sofresse”.

Também permanece em aberto a argumentação da investigada sobre a autoria, alegando ter agiu sozinha, mas a polícia Civil não descarta a possibilidade de participação de terceiros no crime. Algumas pessoas já ouvidas apresentaram álibis compatíveis e confirmados pelos investigadores, mas que ainda não se pode afirmar categoricamente que a mulher agiu sozinha.

Da mesma fora, a motivação do homicídio apresenta lacunas, já que mãe e filho mantinham aparentemente uma boa relação, segundo testemunhas (o pai de Rafael mora em outra cidade e também se relacionava positivamente com o menino). A Polícia Civil já confirmou que fará uma reconstituição do crime, nos próximos dias. Ainda não foi definida uma data para o procedimento, já que a investigação considera necessária a realização de outras diligências.

(Marcello Campos)

