Notícias Bolsonaro fez campanha em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Bolsonaro voltou a ressaltar ações na economia, como o Auxílio Brasil. (Foto: Rodrigo Paiva/Getty Images)

Candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro esteve nessa terça-feira (11) no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

O primeiro compromisso de Bolsonaro foi em Navegantes, Santa Catarina. Ele chegou por volta das 9h e foi recebido por apoiadores. De lá, seguiu em comboio por 40 quilômetros até Balneário Camboriú, onde se reuniu com cerca de 200 prefeitos catarinenses.

Ao discursar em Camboriú, Bolsonaro fez críticas aos governos petistas e voltou a ressaltar ações na economia, como o Auxílio Brasil e a queda dos preços dos combustíveis, motivada pela lei aprovada pelo Congresso Nacional que limitou o ICMS (imposto estadual) sobre itens essenciais.

Lideranças regionais do PL e empresários também participaram. No discurso, Bolsonaro falou sobre o desempenho econômico do governo. Disse que houve queda dos preços dos combustíveis e da inflação.

“Estamos na 15ª semana consecutiva em que o mercado projeta números positivos para nossa economia. Isso tudo não é por acaso, desde o começo, quando assumimos, apresentamos e aprovamos várias propostas para facilitar a vida daquele que quer empreender”, afirmou.

Bolsonaro citou, então, a lei conhecida como Lei da Liberdade Econômica, a reforma da Previdência e o marco das start ups, além do marco do saneamento básico.

Ele também voltou a se dizer contra a legalização das drogas e contra o que costuma chamar de “ideologia de gênero”, o que tem feito em todos os discursos.

Rio Grande do Sul

Mais tarde, por volta das 15h30, o presidente se reuniu com prefeitos e lideranças do município de Pelotas (RS). Às 16h, ele discursou para apoiadores.

Bolsonaro reproduziu as falas do evento em SC, destacando às críticas ao PT e as ações na economia. O candidato à reeleição também reforçou a importância de os eleitores irem votar no dia 30 de outubro e pediu para que os apoiadores tentem virar os votos de quem não simpatiza com seu governo.

“Vamos agora para a votação que será mais rápida, levar os nossos idosos paras as sessões eleitorais. Vamos convencer um parente, um amigo que está equivocado no tocante ao seu voto, para voltar para o nosso lado”, disse Bolsonaro.

O segundo turno está marcado para o próximo dia 30. Pesquisa Ipec divulgada no inicio da semana mostrou Bolsonaro em segundo lugar, com 42% das intenções de voto (45% dos votos válidos), atrás de Lula (PT), que tem 51% das intenções de voto (55% dos votos válidos).

