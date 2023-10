Porto Alegre Privatização da Carris: companhia de ônibus de Porto Alegre é leiloada pelo preço mínimo de R$ 109 milhões a uma empresa de Viamão

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Funcionários encerraram paralisação e frota da estatal deve voltar a circular integralmente nesta terça. (Foto: Gustavo Roth/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em sessão realizada nessa segunda-feira (2), a empresa Empresa Viamão Ltda. venceu o leilão de privatização da Companhia Carris Porto-Alegrense, operadora de transporte público vinculada à prefeitura. O preço de venda foi de R$ 109,9 milhões, pouco acima do lance mínimo. Além do direito de explorar 20 linhas de ônibus (22,4% do sistema), o negócio inclui ações e bens como terrenos.

Até o fim do primeiro ano de contrato, cerca de 60 ônibus precisarão ser adquiridos pela ganhadora da disputa. A gestão municipal assegura que a desestatização não vai acarretar alterações nas linhas de ônibus ou no valor da passagem.

A licitação havia atraído uma segunda interessada, a Viação Mimo de Várzea Paulista (SP). Mas a candidata acabou desclassificada do certame porque as garantias que apresentou não foram aprovadas pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF).

Polêmica

A atual gestão municipal define o negócio como resultante de um longo processo que começou em 2021 e incluiu, dentre outras etapas legais necessárias, consultas e audiência públicas, além da aprovação de lei pela Câmara de Vereadores. O edital também recebeu sinal-verde do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Dentre as razões apresentadas para a desestatização estão o alto custo de operação da companhia, cerca de 20% maior do que o de outras operadoras de transporte coletivo na Capital, e a necessidade frequente de alto volume de investimentos para qualificar o serviço oferecido ao passageiro, como a aquisição de novos ônibus com ar-condicionado, por exemplo.

Os funcionários da Carris, porém, são contra o negócio. Em protesto, na madrugada dessa segunda-feira o sindicato da categoria organizou uma paralisação das atividades de aproximadamente 40% da frota, índice acertado na última sexta-feira (29) em reunião de mediação com a prefeitura no Tribunal Regional do Trabalho.

Ao longo do dia, 12 das 21 linhas da Carris transportaram passageiros. A T4, T6, T11, T12, T1, T5, T7 e T8 funcionaram desde o turno da manhã. Já a C2, T2, T3 e 343 no turno da tarde com o apoio das empresas privadas, que cederam veículos para suprir a demanda.

Durante novo encontro no fim da tarde dessa segunda, a entidade representativas dos trabalhadores da empresa municipal confirmou a retomada integral da circulação da frota. Com isso, a expectativa é de volta à normalidade.

Trajetórias

A Carris é uma operadora de serviço de transporte público que atua em Porto Alegre desde 1872. Atualmente, é responsável por 20 linhas de ônibus.

Caracteriza-se por ser uma sociedade de economia mista, com o controle acionário da prefeitura de Porto Alegre (que detém 99,9% das ações). A sede da Carris está localizada na rua Albion nº 385, no bairro Partenon (Zona Leste).

Já a Empresa de Transporte Coletivo Viamão foi fundada em 1953 e está sediada no centro da cidade vizinha à capital gaúcha. Atua no segmento de transporte coletivo de passageiros nas cidades de Viamão, Porto Alegre e Alvorada. A frota é composta por aproximadamente de 350 ônibus a serviço de mais de 400 linhas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/privatizacao-da-carris-companhia-de-onibus-de-porto-alegre-e-leiloada-pelo-preco-minimo-de-r-109-milhoes-a-uma-empresa-de-viamao/

Privatização da Carris: companhia de ônibus de Porto Alegre é leiloada pelo preço mínimo de R$ 109 milhões a uma empresa de Viamão

2023-10-02