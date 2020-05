Notas Capital Campanha do Sinpro-RS recebe doações

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

O Sinpro-RS (Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre, mantém uma campanha para arrecadação de dinheiro, alimentos não perecíveis e produtos de higiene para comunidades carentes durante a pandemia de coronavírus. As contribuições podem ser feitas pelo site www.vakinha.com.br e na sede da entidade (avenida João Pessoa nº 919).

