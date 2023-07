Brasil Programas de habitação popular: aprovada a suspensão temporária da cobrança de financiamentos imobiliário contratados

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Válida por seis meses, a medida pode beneficiar até 700 mil famílias. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Válida por seis meses, a medida pode beneficiar até 700 mil famílias. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) divulgou nesta terça (25) a aprovação da suspensão temporária da cobrança de financiamentos imobiliário contratados com recursos do fundo, no âmbito de programas de habitação popular como o Minha Casa, Minha Vida.

A medida tem validade de seis meses e pode beneficiar até 700 mil famílias que, por dificuldades financeiras momentâneas, não têm conseguido saldar as parcelas mensais do financiamento.

“Vamos beneficiar 700 mil famílias, permitindo que elas se readéquem para poder continuar fazendo os pagamentos normais”, afirmou o secretário-executivo do Ministério das Cidades, Hildo Rocha, explicando que a suspensão temporária das cobranças foi proposta pela Caixa, principal agente financeiro do programa.

“Isso é importante para o mercado e está de acordo com a política adotada pelo governo federal de garantir o crédito [à população]”, acrescentou Rocha. Ele alegou haver estudos que apontam que mais de 90% das famílias com dificuldades financeiras temporárias voltam a pagar suas contas em dia se conseguem estender os prazos e, assim, evitar que as dívidas se acumulem.

Segundo o Ministério das Cidades, a medida não acarretará prejuízos nem para os trabalhadores com contas vinculadas ao FGTS, nem para os bancos que pausarem os pagamentos das prestações, pois os valores pactuados com os clientes inadimplentes será incorporado ao saldo devedor.

Também a pedido do ministério, o Conselho Curador autorizou que mais R$ 28,85 de recursos do FGTS sejam destinados ao custeio de projetos habitacionais populares. Com este acréscimo, o orçamento inicialmente aprovado para este fim, que era de R$ 68,1 bi, saltará para cerca de R$ 97 bilhões.

“Será o maior recurso [montante] nominal aplicado pelo Estado [brasileiro] em habitação popular, com recursos do FGTS. Quarenta por cento maior que no ano passado. E, sem dúvida nenhuma, vai criar um sistema muito positivo, [ajudando a gerar] quase 3 milhões de empregos diretos e a movimentar toda uma importante cadeia produtiva”, afirmou Rocha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/programas-de-habitacao-popular-aprovada-a-suspensao-temporaria-da-cobranca-de-financiamentos-imobiliario-contratados/

Programas de habitação popular: aprovada a suspensão temporária da cobrança de financiamentos imobiliário contratados

2023-07-25