Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

O Progressistas gaúcho foi a primeira sigla a oficializar um pré-candidato à corrida ao Piratini, em junho de 2021.

O Progressistas oficializou, neste sábado (30), o senador Luis Carlos Heinze como candidato ao Palácio Piratini. Durante a Convenção Estadual também foi anunciada nominata de candidatos para as eleições proporcionais.

Heinze, em seu discurso, destacou a qualidade do ensino no Estado. “Vou elevar a qualidade do ensino médio novamente ao topo do quadro nacional. Hoje estamos nos últimos lugares da federação em disciplinas como matemática e português. Não aceito o rebaixamento, e a culpa não é nem dos professores, todos preparados, nem da pandemia, pois isso já vem acontecendo há décadas. O gaúcho já teve orgulho de ter a melhor Educação do País, e vou agir firmemente. Quem me conhece sabe que onde coloco as mãos as coisas acontecem”, afirmou Heinze.

A candidata a vice na chapa do governo, a vereadora de Porto Alegre, Tanise Sabino, será homologada na Convenção do PTB neste domingo (31).

O Progressistas gaúcho foi a primeira sigla a oficializar um pré-candidato à corrida ao Piratini, em junho de 2021. O presidente estadual do PP, Celso Bernardi, conduziu a convenção. Em seu pronunciamento ele lembrou que o partido é o maior do estado, tanto em diretórios constituídos em 497 municípios como em número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Senado

A vereadora Comandante Nádia foi homologada como candidata ao Senado. Nádia foi a primeira mulher a comandar um Batalhão da Polícia Militar e defende que, somente com o incremento do setor de inteligência e com tropas maiores nas ruas, a população poderá ter sensação de segurança. “Também é necessário rever leis. Considero um absurdo que marginais estejam soltos enquanto a população tem que se trancar dentro de casa”, resumiu.

