Porto Alegre Projeto InovaMais vai fomentar empresas de base tecnológica de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Cultura do conhecimento e inovação de setores estratégicos de alta tecnologia devem ser difundidas. Foto: Divulgação/PMPA Cultura do conhecimento e inovação de setores estratégicos de alta tecnologia devem ser difundidas. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

O prefeito Sebastião Melo assina nesta quarta-feira (3) e encaminha para a CMPA (Câmara Municipal de Porto Alegre) o PLCE (Projeto de Lei Complementar do Executivo) que institui o programa InovaMais. O objetivo é fomentar o desenvolvimento de empresas de base tecnológica e instituições de ciência e tecnologia, além de difundir a cultura do conhecimento e inovação de setores estratégicos de alta tecnologia em Porto Alegre.

A iniciativa conta com participação das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fazenda e do Gabinete de Inovação.

Web Summit

Na semana passada o prefeito Sebastião Melo participou no Palácio Piratini, junto com o governador Eduardo Leite, de uma reunião virtual com o vice-presidente da Web Summit, Artur Pereira. O encontro serviu para demonstrar a sinergia entre o governo do Estado e o Município em torno da candidatura de Porto Alegre para sediar a edição de 2022 da Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologias do mundo.

A capital gaúcha disputa com o Rio de Janeiro a indicação para ser a primeira cidade a realizar a conferência na América do Sul. A Web Summit é promovida todos os anos desde 2009. No início, ocorria em Dublin, na Irlanda. A partir de 2016, passou para Lisboa, em Portugal.

O governador Eduardo Leite disse que, além do engajamento político entre Estado e prefeitura, existem um alinhamento com as universidades e a articulação com a sociedade civil. Este cenário, segundo Leite, favorece para que Porto Alegre seja escolhida como sede da conferência.

O prefeito Sebastião Melo elencou as qualidades de Porto Alegre na disputa com o Rio de Janeiro. Lembrou que a capital dos gaúchos já é um polo de inovação, com quatro parques tecnológicos na região, além de oferecer maior facilidade de mobilidade urbana e segurança pública.

O vice-prefeito, Ricardo Gomes, acentua que a Web Summit poderá deixar um legado maior para Porto Alegre do que para o Rio de Janeiro, que já é conhecida como a Cidade Maravilhosa e abriga outros grandes eventos, como o Rock in Rio. “Porto Alegre passaria a ser conhecida como a cidade da Web Summit Brasil, e isso muda a nossa identidade”, afirmou.

Depois de ouvir as explicações sobre o trabalho em conjunto, o vice-presidente da Web Summit, Artur Pereira, elogiou a soma de esforços entre os poderes executivos estadual e municipal e disse que “o apoio mútuo é muito importante, porque o evento reunirá centenas de entidades e milhares de participantes, o que exige organização e planejamento, demonstrados nesta reunião.” A definição sobre qual cidade será a sede da Web Summit ocorrerá neste mês de fevereiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre