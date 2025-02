Colunistas Projetos de impacto socioambiental beneficiando mais de 20 mil pessoas, receberão R$ 3 milhões do Sescoop/RS em 2025

Por Flavio Pereira | 19 de fevereiro de 2025

Em 2025, serão destinados R$ 3 milhões para 17 iniciativas nas áreas de educação, saúde, cultura, integração social, geração de renda e meio ambiente Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sescoop/RS (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul) divulgou a lista dos projetos selecionados para receber recursos do Fundo Social — programa que valoriza o impacto positivo das cooperativas nas comunidades gaúchas em que estão inseridas.

Em 2025, serão destinados R$ 3 milhões para 17 iniciativas nas áreas de educação, saúde, cultura, integração social, geração de renda e meio ambiente (veja a lista abaixo). Mais de 20 mil pessoas serão beneficiadas, em diferentes regiões do estado. “Estamos no Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela ONU (Organização das Nações Unidas).

O cooperativismo tem o compromisso de desenvolver as comunidades onde atua, de forma justa e sustentável. Esse é um dos diferenciais desse modelo de negócio. Com o Fundo Social do Sescoop/RS, buscamos, acima de tudo, apoiar as cooperativas na manifestação desse princípio”, justifica a coordenadora de Desenvolvimento Cooperativista do Sistema Ocergs, Rafaela Comerlato.

No total, 49 projetos foram inscritos. O edital exigia que as propostas estivessem associadas aos pilares Social e Ambiental da agenda ESG, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e ao 7º Princípio do Cooperativismo – Interesse pela Comunidade. A avaliação e seleção foi conduzida por um comitê técnico, composto por representantes de diversas organizações, como a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

Esse é o terceiro ano consecutivo com destinação de recursos a projetos de responsabilidade socioambiental e cooperativismo. Na primeira edição, foram distribuídos R$ 2 milhões a dez iniciativas. No ano passado, o valor subiu para R$ 3 milhões, com 15 projetos contemplados.

Sustentabilidade e cooperativismo nas escolas

Entre os projetos selecionados nesta edição, o de maior alcance foi apresentado pela Cooperativa Regional de Desenvolvimento Certel, do Vale do Taquari. Intitulada Cenários Sustentáveis, a ação busca conscientizar crianças e adolescentes de escolas da rede pública sobre pautas relacionadas a sustentabilidade e cooperativismo.

Voltado especialmente a cidades da região impactadas por enchentes, como Lajeado, o projeto envolve apresentações teatrais e musicais, oficinas de produção de instrumentos recicláveis e palestras informativas conduzidas por profissionais capacitados. O objetivo é promover a reutilização, a criatividade e a responsabilidade socioambiental, fortalecendo a consciência coletiva e o compromisso com um futuro sustentável.

Confira todos os projetos contemplados em 2025:

* Projeto Batalhão do Bem – Unicred Ponto Capital

* Projeto Impulso: A Sustentabilidade no Cooperativismo – Cotrijuc

* Cotriel Educando para o Campo – Cotriel

* Congrega Coop: Preservando Gerações – Cotrirosa

* Inclusão Transformadora para o TEA – Unimed VTRP

* Cenários Sustentáveis: Arte E Educação para um Futuro Consciente – Certel Energia

* RecicladaMente: Educação Ambiental, Inclusão Cultural e Pet Terapia na Inclusão Social – Cootravipa

* Multiplicadores Lixo Zero: Desenvolvendo Inteligência Ambiental e Social Através do Cooperativismo – Cooperconcórdia

* Viveiro a Cidadania – Cotrijal

* Semeando e Futuro: Construindo Comunidades Sustentáveis – Sicredi Uniestados

* Fontes de Vida: Adote uma Nascente – Coopatrigo

* Elas Empreendem: Transformando Ideias em Negócios – Sicredi Região da Produção RS/SC/MG

* Potencializa Elas Empreendedoras – Central Cresol Sicooper

* Projeto de Educação Cooperativista: Coprel na Escola – Coprel * Pense Jovem – Sicredi Caminho das Águas

* Projeto EcoLíderes – Sicredi União RS/ES

* Programa Cultivando Legados Coasa – Coasa













