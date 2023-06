Rio Grande do Sul Cinco pessoas morreram e nove seguem desaparecidas após temporais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

As buscas por sobreviventes seguirão ao longo deste sábado Foto: O Sul As buscas por sobreviventes seguirão ao longo deste sábado. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Ao menos cinco pessoas morreram e outras nove seguem desaparecidas por conta da passagem de um ciclone extratropical que causou severos transtornos no Rio Grande do Sul entre a quinta (15) e a sexta (16).

A última vítima confirmada, segundo a Defesa Civil, é um homem de 29 anos, de Gravataí, na região Metropolitana de Porto Alegre e que morreu, possivelmente, por afogamento.

Segundo balanço do governo gaúcho divulgado na noite de sexta, no total, 33 municípios foram atingidos, havendo 1.780 desabrigados.

Conforme o órgão, seguem desaparecidas sete pessoas em Caraá e duas em Maquiné, no litoral norte gaúcho. Na noite de sexta eram onze os desaparecidos. Entretanto, duas pessoas em Três Forquilhas foram localizadas com vida em outro município. As buscas seguirão ao longo deste sábado. Ao todo foram contabilizadas quatro mortes: duas em São Leopoldo, uma em Maquiné e uma em Novo Hamburgo.

Em sua conta no Twitter, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, salientou que as equipes da Defesa Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros “estão mobilizadas para dar a assistência e o apoio às comunidades mais afetadas pelas fortes chuvas que incidem especialmente sobre a região nordeste do RS.”

“A nossa prioridade no momento é encontrar os desaparecidos e salvar pessoas que possam ainda estar ilhadas por causa das inundações. O governo seguirá atuando em todas as frentes para garantir a segurança da população”, salientou.

Os óbitos

São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, confirmou duas mortes em virtude das fortes tempestades. Na sexta, um homem de 27 anos, que levou um choque elétrico, foi encontrado foi encontrado já sem vida em uma residência.

No mesmo dia, um jovem de 23 anos, foi encontrado sem vida após o carro cair no valão. Segundo a Polícia Civil, o desaparecimento ocorreu na madrugada desta sexta. Um carro ocupado por dois irmãos, em São Leopoldo, não teria visto a sinalização de desvio e caído no valão. Dois policiais entraram na água para fazer o resgate, mas somente um dos ocupantes conseguiu ser retirado da água.

A Defesa Civil do Estado também informou uma morte no município de Maquiné. Um homem de 69 anos estava dentro de casa com a esposa e a sogra, no bairro Mundo Novo, quando ocorreu um deslizamento de terra. As mulheres seguem desaparecidas.

Em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, um homem de 60 anos, faleceu por afogamento.

Recursos aos atingidos

O governador Eduardo Leite anunciou, na sexta-feira, o repasse de R$ 1,1 milhão para cinco municípios atingidos (Dom Pedro de Alcântara, Itati, Maquiné, Morrinhos do Sul e Três Forquilhas) pelo ciclone extratropical. Os valores serão destinados para minimizar os impactos do fenômeno.

Destinação dos recursos

Dom Pedro de Alcântara – R$ 232.900

Itati – R$ 215.897

Maquiné – R$ 256.000

Morrinhos do Sul – R$ 232.900

Três Forquilhas – R$ 218.900

Apoio do governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou solidariedade com a população afetada. Nas redes sociais, Lula descreveu a situação como grave.

“Gostaria de manifestar minha solidariedade com a população que está sofrendo com as fortes chuvas e um ciclone que passou pela região. A situação é grave, hospitais, casas, escolas e equipamentos públicos inundados. Estamos atentos para dar o apoio aos governos estaduais e prefeituras.”

Em seu Twitter, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, escreveu que Lula colocou o governo federal à disposição do Estado.

“Há pouco, recebi ligação do presidente @LulaOficial, colocando o governo federal à disposição nas ações de mitigação dos efeitos do ciclone e na reconstrução que será necessária adiante, e informando que determinou a vinda do ministro Waldez Góes ao RS. Trabalharemos em conjunto.”

Trânsito

Rodovias de todo o Rio Grande do Sul seguem com bloqueios totais ou parciais.

Rodovias federais – atualização Polícia Rodoviária Federal (08h15)

– Caxias do Sul, BR 116 Km 181, bloqueio total em função de queda de barreira.

– Dois irmãos, BR 116 Km 219, sentido decrescente (capital/interior), interdição parcial em função de acúmulo de água na via.

– Em Montenegro, BR 386, Km 418, sentido capital-interior, a faixa da direita interditada devido ao risco de desmoronamento da pista, faixa da esquerda segue livre; 200 metros de bloqueio;

– Em Osório, BR 290, km 09, sentido litoral/capital, interdição parcial em função de detritos sobre a via.

– Em Osório, BR 290, Km 11, sentido litoral/capital, faixa da direita interditada preventivamente com cones. Desmoronamento de barragem pode ocorrer a qualquer momento. Além dos cones o local é dotado de guard rail.

– Torres, BR 101 km 02, sentido decrescente (RS/SC) , interdição parcial em função de sinalização de buraco na pista.

Rodovias estaduais – atualização Comando Rodoviário da Brigada Militar (07h)

– RS-422, km 47 – Venâncio Aires – bloqueio total – queda de barreira

– RS-494, km 7 – Três Cachoeiras – bloqueio total – queda de ponte

– RS-124, km 7 – Pareci Novo – bloqueio total – Rio Caí invadiu a rodovia

– RS-474, km 2 – Santo Antônio da Patrulha – bloqueio total – queda de ponte

– RS-030, km 7 – Santo Antônio da Patrulha – bloqueio total – ponte caída

– RS-030, km 41 – Santo Antônio da Patrulha – bloqueio parcial – água sobre a pista

– RS-239, km 73 – Rolante – bloqueio total – água sobre a pista

– RS-239, km 83 – Riozinho – bloqueio total – água sobre a pista

– RS-452, km 16 – Vale Real – bloqueio parcial – queda de barreira

– RS-417, km 10 – Três Forquilhas – bloqueio parcial – casa sobre pista

– RS-417, km 5 – Itati – bloqueio parcial – deslizamento

– RS-453, km 350 – Torres – veículos de pequeno porte não passam em alguns locais em razão de água sobre a pista

