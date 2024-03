Brasil Quer arrasar no Pokémon Go sem sair de casa? O Dr.Fone te ajuda!

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Foto: Unsplash

Desde seu lançamento em 6 de julho de 2016, Pokémon Go revolucionou o ramo de jogos de realidade aumentada e encantou milhares de jogadores com uma premissa muito simples: sair de casa para simular a experiência de capturar pokémons.

Baseado na propriedade intelectual da Nintendo e desenvolvido pela Niantic e The Pokémon Company, o jogo incentivou os fãs das aventuras do universo Pokémon a explorar o espaço urbano, caminhar munidos de seus smartphones para encontrar e capturar pokémons, batalhar em ginásios, interagir socialmente e, em certa medida, diminuir o sedentarismo.

Embora caminhar, sair de casa e se locomover sejam aspectos essenciais do jogo, nem todos os usuários têm a vontade e mesmo a possibilidade de explorar o mundo fora de suas residências, seja por questões de saúde mental, limitação física, segurança ou preferências pessoais.

Nesse cenário, é preciso recorrer a formas alternativas de fazer o personagem se locomover no jogo e, para isso, o Wondershare Dr.Fone, programa especializado na alteração da localização virtual, é a solução ideal para quem deseja experienciar sua jornada como mestre pokémon sem deixar o conforto de casa.

Como jogar Pokémon Go sem sair de casa com o Dr. Fone

Criado pela Wondershare, a mesma empresa que desenvolveu softwares populares como Repairit, Filmora e PDFelement, o Dr. Fone utiliza tecnologia avançada para falsear a localização calculada por GPS do seu celular para qualquer lugar do mundo e simular movimentos ao longo de uma rota traçada.

Isso permite que os usuários de smartphone enganem os jogos baseados em geolocalização como o Pokémon Go e Geocaching e simulem sua localização em redes sociais (Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp e Twitter), aplicativos de paquera (Tinder, MeetMe, Hinge etc.) e de navegação (Google Maps e Gaode Map).

Conheça o Dr. Fone e seus recursos

Além do hack de caminhada que vamos te ensinar a executar a seguir, o Dr. Fone é útil para solucionar uma série de problemas que todo usuário de smartphone já encarou ou pode ter que resolver no futuro. As funções do incluem, mas não se limitam a:

• Desbloqueio de tela: Esqueceu a senha para desbloquear seu smartphone? Essa funcionalidade permite que você remova os bloqueios de tela de diversos sistemas e aparelhos com facilidade e evite perder o acesso aos seus dispositivos.

• Recuperação de dados: Perdeu arquivos importantes ou deletou mídias acidentalmente? Recupere diversos tipos de dados excluídos de dispositivos iOS ou Android com facilidade.

• Gerenciador de senhas: Está perdido em meio a quantidade e variedade de senhas utilizadas para entrar em redes sociais, e-mails, cadastros e outros serviços? O Dr. Fone irá organizar suas senhas e permitir que você descubra aquelas senhas antigas que foram esquecidas.

• Transferência do WhatsApp: Trocou seu smartphone por um modelo mais recente e quer transferir seu WhatsApp e dados para o aparelho novo? Com a transferência entre celulares, isso é possível em apenas alguns instantes.

• Eliminador de Dados: Seu celular está ficando sem espaço para armazenamento? Basta eliminar dados desnecessários e liberar memória no telefone com o Dr. Fone.

Agora que já apresentamos algumas das principais soluções do Dr. Fone, confira o tutorial com todas as etapas para que você possa caminhar pelo mapa do Pokémon sem ter que sair de casa graças à simulação de alteração da posição geográfica do seu celular.

Passo 1: Faça o download e instalação do programa

Acesse o site oficial da Wondershare e clique em “Teste Grátis” para baixar o programa e experimentar os recursos gratuitos disponíveis.

O software é compatível com computadores com sistema operacional Windows nas versões 10, 8.1, 8, 7, Vista e XP e Mac OS nas versões 10.13, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7 e 10.6. Em termos de requisitos de sistema, o Dr. Fone não exige um computador com configurações robustas, basta que ele possua um processador Intel 1GHz ou superior e pelo menos 512M de memória RAM.

Após realizar o download, clique duas vezes sobre o arquivo para executá-lo e iniciar o processo de instalação. Siga as instruções apresentadas na tela e clique em “Iniciar Agora” para abrir o programa.

Passo 2: Selecione “Localização Virtual”

Na tela inicial do programa, você terá acesso a uma série de atalhos para as principais funções, como “Papel de parede IA”, “Fazer backup do dispositivo”, “Exportar todos os dados” e mais.

Para selecionar a função que precisamos para o hack da caminhada, é necessário acessar outra parte do programa. Clique em “Caixa de ferramentas”, botão posicionado na barra de ferramentas na lateral esquerda da tela.

Feito isso, você verá opções como “Desbloquear Tela” e “Transferência do WhatsApp”. Selecione a opção “Localização Virtual”, posicionada entre as funções mencionadas acima. Ao clicar no recurso, uma nova janela será aberta com a mensagem “Personalize sua localização ou rota com flexibilidade”, para prosseguir clique em “Iniciar”.

Passo 3: Conecte seu dispositivo

O próximo passo consiste em conectar seu smartphone, seja ele Android ou iOS, ao computador onde o programa está sendo executado. Isso pode ser realizado com auxílio do cabo USB compatível com seu aparelho, como o que vem conectado ao carregador.

Os usuários de smartphones da Apple também têm a opção de realizar a conexão por meio de redes Wi-Fi. Nesse caso, é requerido que o computador e o celular estejam conectados na mesma rede Wi-Fi e que a tela seja mantida desbloqueada para evitar interrupções no uso do recurso de localização virtual.

Quando o aparelho for reconhecido pelo software, uma tela aparecerá para que você escolha o dispositivo para se conectar. Clique em “Próximo” se o dispositivo tiver sido reconhecido corretamente.

Passo 4: Siga os passos para ativar a depuração USB

A depuração USB é uma funcionalidade de dispositivos Android frequentemente utilizada por desenvolvedores de software e aplicativos, pois ela permite que o aparelho se comunique com o computador através de uma conexão USB.

Ao ativá-la, o computador pode ter permissões especiais para acessar uma série de ferramentas do celular, incluindo a localização. Por isso, o Dr. Fone apresenta um passo a passo na tela, com base no modelo do seu aparelho, para que você possa ativar a depuração.

Passo 5: Mova-se no mapa

Ao cumprir as etapas anteriores, você já pode começar a aproveitar o hack do fake GPS Pokémon Go e falsear sua localização sem precisar se movimentar de verdade. Observe o mapa disponível na tela e atente-se aos ícones no canto superior direito, pois é através deles que você poderá simular que está caminhando com o celular.

Para isso, clique no ícone correspondente ao recurso de “Modo de teletransporte” e, em seguida, clique na barra de pesquisa posicionada no canto superior esquerdo da tela. Escreva o endereço para onde deseja ir e aperte “Enter”.

Em seguida, clique no ícone de “Modo de rota com parada única” ou no “Modo de rota com várias paradas”. Com essas funcionalidade, você é capaz de marcar no mapa um ou mais pontos de parada através de um caminho traçado de acordo com as suas intenções de jogo.

Por exemplo, quer simular que está andando da “Rua A” até a “Avenida B”? Basta selecionar o recurso de modo de rota e ir marcando quantos pontos de parada desejar. Dessa forma, o aplicativo do Pokemon Go entenderá que você está caminhando de um ponto ao outro.

Também é possível configurar quantas vezes a rota traçada será repetida e a velocidade em que o jogador está se locomovendo, permitindo que você observe e capture os pokémons que surgirem com calma.

Benefícios e desvantagens de usar o Dr. Fone para jogar Pokémon Go

Com ajuda da interface amigável ao usuário e recursos fáceis de utilizar do Dr. Fone, é muito simples emular a localização virtual e superar as barreiras geográficas na hora de se divertir jogando Pokémon Go.

Há múltiplos benefícios envolvidos em falsear a geolocalização, como exploraremos a seguir, mas vale destacar que algumas desvantagens também acompanham os jogadores que optarem por esse modo de jogo.

Benefícios

Entre os benefícios, podemos destacar questões de acessibilidade, afinal, pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida enfrentam desafios diários de locomoção urbana. Infelizmente, não é raro encontrarmos calçadas mal pavimentadas, estabelecimentos sem acessibilidade e tantos outros problemas que se impõem como verdadeiras barreiras que tornam a atividade de jogar Pokémon Go extremamente difícil para essas pessoas.

Nesse contexto, a emulação de localização do Dr. Fone surge como um solução que garante a acessibilidade para todos, pois contorna tais desafios.

Segurança também é uma preocupação de muitos jogadores, pois caminhar com o celular exposto, principalmente em regiões com altas taxas de criminalidade, pode ser sinônimo de ter seu aparelho roubado ou furtado. Ao simular a caminhada sem sair de casa com o Dr. Fone, esse risco é completamente eliminado.

Desvantagens

Em termos de desvantagens, a maior delas é a chance de ser penalizado por simular uma localização fictícia. A Niantic, empresa que publicou e desenvolveu o Pokémon Go, implementa e constantemente evolui medidas para detectar e punir jogadores que usam ferramentas para falsear sua posição geográfica.

Assim, há uma possibilidade de sua conta ser banida temporariamente ou permanentemente ao utilizar o hack de caminhada que ensinamos neste artigo.

