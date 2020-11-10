| RADIO PAMPA – CREDITOS

Terça-feira, 10 de Novembro de 2020
Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020
ESTA É A RÁDIO PAMPA, QUE VOCÊ SINTONIZA NO 97.5 FM.
LEMBRANDO QUE A NOSSA PROGRAMAÇÃO AO VIVO
TAMBÉM PODE SER ACOMPANHADA PELA INTERNET,
NO SITE www.radiopampa.com.br,
INCLUSIVE POR MEIO DE APLICATIVOS, ALÉM DO CANAL 300 DA CLARO NET TV
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20:57…
ESTE FOI O PAMPA NEWS!
PARA o CREA-RS,
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul./
NA SEQUÊNCIA, A VOZ DO BRASIL PELOS 97.5 FM,
MAS VOCÊ CONTINUA COM A GENTE, AO VIVO PELA INTERNET,
APLICATIVOS DE CELULAR E CANAL 300 DA CLARO NET TV.
UMA BOA NOITE!