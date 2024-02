Porto Alegre Rainhas das piscinas públicas de Porto Alegre são coroadas na Restinga

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











As rainhas vencedoras das três categorias do concurso representam o Cecores, da Restinga Foto: Alex Rocha/PMPA As rainhas vencedoras das três categorias do concurso representam o Cecores, da Restinga Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Cecores (Centro de Comunidade Vila Restinga), no bairro Restinga, sediou o concurso Rainha das Piscinas Públicas de Porto Alegre, na manhã deste sábado (17). O evento, organizado pela Smelj (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude), dividiu as participantes em três categorias de acordo com a faixa etária: jovem (15 a 29 anos), adulta (30 a 59 anos) e idosa (60+).

A primeira-dama Valéria Leopoldino participou do evento como jurada e comemorou a realização do concurso na Restinga. “Foi um evento muito especial para contribuir com a autoestima de todas as gurias que concorreram,” afirma Valéria.

As competidoras apresentaram desfiles e performances, buscando destacar não apenas a beleza física, mas também confiança e personalidade diante do júri que avaliou, entre os diferentes critérios, a relação das candidatas com as unidades que representavam. “Nossa intenção era trazer alegria e beleza para esses espaços tão queridos para os porto-alegrenses durante o verão. É uma forma especial de celebrar as nossas piscinas públicas”, afirma a titular da Smelj, Débora Garcia.

O júri foi composto pela secretária Débora, o diretor de Juventude da Smelj, Neilson Ribeiro, Beatriz Dockhorn, da Bia Brazil, Diego Garcia, do POA 24 Horas, primeira-dama Valéria Leopoldino, a diretora-administrativa da Smelj, Ana Paula Pagliosa Bastos, apresentador da Record TV, Samuel Vettori, e a apresentadora da RDC TV, Gigi Fauri.

O evento contou com o apoio da comunidade local e com a parceria da Floricultura Winge, Bioage, Bia Brazil e Sindipedras-RS.

Premiadas no Concurso Rainha das Piscinas Públicas de Porto Alegre 2024:

Jovem

Rainha: Mariana Tevah, 16 anos, Cecores

2º lugar: Letícia Canova, 17 anos, Cecopam

3º lugar: Sarah Alves, 18 anos, Cecores

Adulta

Rainha: Cristina Fagundes, 46 anos, Cecores

2º lugar: Elisete da Rosa, 48 anos, Cecores

3º lugar: Jaqueline Boff, 31 anos, Cecoflor

Idosa

Rainha: Rejane Beatriz Malgor, 65 anos, Cecores

2º lugar: Mariza Lisboa, 62 anos, Cecopam

3º lugar: Leonilda Peres, 77 anos, Cecores

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/rainhas-das-piscinas-publicas-de-porto-alegre-sao-coroadas-na-restinga/

Rainhas das piscinas públicas de Porto Alegre são coroadas na Restinga

2024-02-17