Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Foco inicial são 200 mil empreendimentos enquadrados no Simples Nacional. (Foto: EBC)

Ao apresentar um pacote de medidas administrativas consideradas prioritárias para os próximos anos, a Receita Estadual lançou nesta quarta-feira (26) um aplicativo voltado inicialmente para mais de 200 mil pequenas e médias empresas gaúchas enquadradas no regime tributário do Simples Nacional. A ferramenta oferece acesso a gráficos e indicadores para gerenciamento dos negócios.

Com a novidade, denominada “Minha Empresa”, o empreendedor poderá acompanhar operações de compra e venda e conferir aspectos do relacionamento com clientes ou fornecedores, dentre outros processos, de forma ágil e simplificada. O acesso é feito por meio da senha no portal gov.br vinculada ao número do CNPJ, garantindo assim a confiabilidade e a segurança das informações.

O aplicativo já pode ser baixado gratuitamente e deve ganhar, em breve, novas versões. Os detalhes estão em estado.rs.gov.br. Em caráter inédito no Brasil para esse tipo de finalidade, o aplicativo foi desenvolvido pela Receita Estadual a Procergs, após diálogo com entidades representativas do setor no âmbito do Conselho de Boas Práticas Tributárias, um dos fóruns de debate do programa “Receita 2030”.

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Pereira, explicou que o Estado já possui os dados utilizados pelo aplicativo e que, a partir de agora, poderão ser acessados por empresas menores, sem custos e a partir de um celular. “No médio prazo, o objetivo é disponibilizar uma versão com a declaração pré-preenchida das operações”, salientou.

Normalmente, as grandes empresas já têm estruturas específicas para gerir esse tipo de dados. “O Minha Empresa foi desenvolvido a partir de debates com o Sebrae e é mais uma concretização do nosso objetivo de oferecer, cada vez mais, serviços que geram valor para a sociedade. No médio prazo, o objetivo é disponibilizar uma versão com a declaração pré-preenchida das operações”, destacou o subsecretário.

“Impulso ao desenvolvimento”

A titular da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), Pricilla Santana, ressaltou: “Queremos transformar dados em informações de valor para a sociedade. Precisamos incorporar isso no nosso DNA. O ‘Minha Empresa’ é a materialização desse trabalho de fornecer informações que transformem os negócios e impulsionem o desenvolvimento”.

O governador Eduardo Leite acrescentou: “Trata-se de mais uma demonstração de que sempre é possível avançar em diferentes frentes na ampliação da parceria do Estado com o empreendedor: Também demonstra a qualidade técnica dos serviços desenvolvidos no Rio Grande do Sul, a exemplo do programa Nota Fiscal Eletrônica”.

(Marcello Campos)

