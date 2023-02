Rio Grande do Sul Receita Federal e Polícia Civil apreendem 2 toneladas de roupas falsificadas em lojas na cidade de Alvorada

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Nomes de empresários e estabelecimentos não foram detalhados. (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (9), agentes da Receita Federal e Polícia Civil gaúcha apreenderam cerca de 2 toneladas de mercadorias falsificadas, vendidas em duas lojas na cidade de Alvorada (Região Metropolitana de Porto Alegre). O lote abrange roupas, calçados e acessórios que “pirateavam” grifes famosas e que eram obtidas mediante contrabando e descaminho, com prejuízo ao sistema tributário.

Os donos das empresas ofereciam os produtos em estabelecimentos físicos e nas redes sociais. “Estima-se que esses comerciantes tenham movimentado mais de R$ 2 milhões só no último ano”, ressalta o comunicado da Receita sobre a operação – não foram divulgados os nomes, localização ou outros detalhes sobre os envolvidos.

A operação foi realizada apoio de equipes da Delegacia Especializada Consumidor (Decon) do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em parceria com representantes de cinco escritórios de marcas registradas cujos direitos eram violados. Ao todo, mais de 30 servidores e colaboradores participaram da ofensiva.

Contrabando de cigarros

Também nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um contrabandista com cerca de 20 mil maços de cigarros de fabricação estrangeira. O flagrante foi registrado em um trecho da estrada BR-287 próximo à Alegrete (Fronteira-Oeste), após recebimento de informações sobre um condutor em atitude suspeita ao volante de uma caminhonete Mitsubishi Pajero, rumo ao Uruguai.

Uma patrulha da corporação se deslocou para uma estrada auxiliar, onde localizou veículo com características similares às relatadas e que aparentava estar carregado com algum produto em seu interior. O motorista fugiu da abordagem em alta velocidade, entrou em Alegrete e acabou colidindo o carro contra a grade de ferro de uma residência, escapando a pé, mas foi capturado com a ajuda da Brigada Militar (BM).

Dentro da Pajero foram encontrados os cigarros, fabricados no Paraguai e que poderiam render mais de R$ 70 mil no comércio informal. O envolvido, de 22 anos e residente em Tuparendi, responderá pelos crimes de contrabando e direção perigosa – ele já possui antecedentes por clonagem de veículo.

Carro roubado

A semana tem sido sem descanso para a PRF no Rio Grande do Sul. Na Freeway (BR-290) de Porto Alegre, um indivíduo de 31 anos e natural da capital gaúcha foi preso ao trafegar com automóvel Fiat Fiesta roubado. Ao passar por abordagem, ele forneceu outro nome para enganar os patrulheiros, mas a farsa não foi bem-sucedida.

No banco do carona havia uma mulher de 30 anos, residente em Porto Alegre e que portava uma pequena porção de maconha para consumo próprio. Ela foi presa em flagrante por posse de drogas e ele por receptação.

Além disso, o carro estava com placa falsa. A consulta ao banco de dados revelou que havia sido retirado do dono em assalto a mão armada na cidade de Esteio (Região Metropolitana) no dia 10 de janeiro. O dono foi então localizado e se emocionou ao reaver o Fiesta, que não estava protegido por seguro contra roubo.

(Marcello Campos)

