Economia Receita Federal libera nesta terça-feira consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

A data final para a entrega da declaração termina no próximo dia 31 de maio, mesma data de pagamento do primeiro lote de restituição do imposto Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A data final para a entrega da declaração termina no próximo dia 31 de maio, mesma data de pagamento do primeiro lote de restituição do imposto. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Receita Federal libera nesta terça-feira (24), a partir das 10h, a consulta ao primeiro lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física 2022). A data final para a entrega da declaração termina no próximo dia 31 de maio, mesma data de pagamento do primeiro lote de restituição do imposto.

Até as 11 horas desta segunda-feira (23) foram entregues mais de 25 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, ano-calendário 2021, representando aproximadamente 73% do total das 34,1 milhões de declarações esperadas. A expectativa no Rio Grande do Sul já são mais de 1,8 milhões de um total de 2,4 milhões de declarações que devem ser enviadas até o final do prazo.

Recebem a restituição no primeiro lote as pessoas que têm prioridade legal: contribuintes idosos acima de 60, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. Depois das prioridades, as restituições são pagas de acordo com a data de envio da declaração.

São cinco lotes, de maio a setembro. O segundo lote será pago em 30 de junho; o terceiro, em 29 de julho; o quarto, em 31 de agosto, e o quinto em 30 de setembro.

