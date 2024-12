Futebol Recuperado de lesão, Neymar marca gol em amistoso do Al-Hilal

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Em compromissos oficiais, Neymar quase não entrou em campo este ano. Foto: Reprodução/X @Alhilal_EN

Em recuperação de lesão muscular, Neymar aparenta estar próximo de retornar aos gramados. O atacante brasileiro, inclusive, marcou um gol no amistoso que o Al-Hilal, da Arábia Saudita, disputou nesta segunda-feira (30). Na partida contra o Al-Fayha, que também disputa a Liga Saudita, Neymar recebeu assistência do compatriota Malcom e bateu cruzado, da entrada da área, deslocando o goleiro.

Neymar ainda participou do outro gol da vitória do Al-Hilal por 2 a 0. Ele ajudou a desarmar o adversário no início da jogada e fez um corta-luz para o próprio Malcom, que finalizou rasteiro de pé esquerdo. O camisa 10 do Al-Hilal sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda no começo de novembro, em uma partida da Champions League da Ásia, pouco depois de retornar de um ano parado por conta da grave lesão no joelho.

De lá para cá, Neymar anunciou que espera mais uma filha com a namorada Bruna Biancardi e recebeu um prêmio honorário no Globe Soccer Awards. A previsão inicial era que ele retornasse apenas em fevereiro, mas a volta pode ser antecipada, já que ele conseguiu iniciar o amistoso contra o Al-Fayha. A próxima partida oficial do Al-Hilal será o clássico contra o Al-Ittihad, em 7 de janeiro. O clube ainda não confirmou oficialmente se Neymar será inscrito para o restante da temporada na Liga Saudita.

Em compromissos oficiais, Neymar quase não entrou em campo este ano. O jogador de 32 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 17 de outubro de 2023, durante jogo pela Seleção Brasileira. Na ocasião, o Brasil perdeu por 2 a 0 para o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O técnico da Seleção, Dorival Júnior, espera contar em breve com o astro.

“Eu espero que isso venha a acontecer em março ou na convocação seguinte, não sei, vai depender da sua total recuperação, que é tudo que nós queremos. Eu não tenho dúvidas de que, com o Neymar, o rendimento da Seleção Brasileira será ainda melhor”, revelou.

Neymar passou por cirurgia em novembro de 2023, em um hospital de Belo Horizonte (MG), e desde então esteve em processo de recuperação. Esta foi a lesão mais longa da carreira do brasileiro. Ao todo, foram 370 dias longe dos gramados. Na reestreia, ele saiu do banco de reservas e esteve em campo por 25 minutos.

Depois, sentiu dores na posterior da coxa direita e precisou ser substituído na vitória do Al-Hilal sobre o Esteghlal, no último dia 4 de novembro, pela Champions League Asiática. Na oportunidade, o brasileiro permaneceu em campo por cerca de 29 minutos e, desde então, não havia voltado aos gramados.

Recuperado de lesão, Neymar marca gol em amistoso do Al-Hilal

2024-12-30