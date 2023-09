Expointer Rede Pampa e Banrisul homenageiam personalidades e entidades do agronegócio gaúcho com Troféu Destaques do Agro

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Premiação integra a programação oficial da 46ª Expointer e valoriza aqueles que são referência em ações inovadoras e resultados no agro. Foto: Anna Alves Premiação integra a programação oficial da 46ª Expointer e valoriza aqueles que são referência em ações inovadoras e resultados no agro. (Foto: Anna Alves) Foto: Anna Alves

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Casa da Rede Pampa na Expointer esteve em festa na noite desta quinta-feira (31). Juntos, Rede Pampa e Banrisul realizaram a entrega da 2ª edição do Troféu Destaques do Agro, com apoio da Cotrijal, reconhecendo e homenageando personalidades e entidades que contribuem ativamente para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho através da promoção e disseminação de práticas sustentáveis e ações inovadoras.

A cerimônia de premiação aconteceu no saguão da Casa, em um palco preparado especialmente para o evento. A entrega dos troféus foi prestigiada por diversas autoridades do estado, incluindo o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Giovani Feltes, e o Procurador Geral de Justiça do RS, Alexandre Saltz, representantes de diversos segmentos e associações do agro, além da direção e presidência do Banrisul, da Cotrijal e da Rede Pampa.



Foram oito agraciados: Maurício Luis Aozani, na categoria Boas Práticas Ambientais; Mônia de Almeida Schluter, na categoria Técnico Especialista em Agro; Débora Pontelli, Ênio Marchesan e Mara Helena Saalfed pelo Projeto Arroz Manejo Biológico, na categoria Pesquisa e Inovação; Efraim Fischmann, na categoria Produtor Agro; e Domingo Savio de Paula Neves e Neli Neves na categoria Agroindústria Familiar.

Os homenageados foram selecionados por uma comissão avaliadora que considerou os trabalhos desenvolvidos ao longo do último ano-safra. Os escolhidos se destacaram pela atuação e resultados excepcionais dentro das suas categorias, consolidando-se como exemplo e referência no setor.

A noite contou ainda com um tributo especial ao Banrisul, proposto pela Rede Pampa em parceria com a Cotrijal em razão dos 95 anos de atuação do banco gaúcho em prol da comunidade e da economia local. Fernando Lemos, presidente da instituição, recebeu a placa de homenagem.

Para o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, o Troféu Destaques do Agro é uma oportunidade única de valorizar todos os agentes da agricultura, pecuária e agroindústria do estado. “Estamos unindo forças para incentivar ainda mais o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, garantindo que os gaúchos estejam muito bem orientados e amparados no âmbito econômico e sempre munidos de informação de qualidade sobre o agro. É nossa forma de contribuir para o estado alcançar novos patamares”, explicou.

O presidente do Banrisul vê o futuro da premiação com otimismo. “Nossa expectativa é que o número de homenageados seja ainda maior no ano que vem, até mesmo com mais categorias. É claro que queremos ver o crescimento do Troféu Destaques do Agro, e o nosso desejo é que ele seja um reflexo do crescimento do setor”, alegou Lemos.

O troféu, que traz o logo do banco em uma versão estilizada e acompanhada por uma folhagem representando o agro, foi desenhado pela artista plástica gaúcha Glória Corbetta. A premiação foi uma realização da Rede Pampa em parceria com o Banrisul e apoio da Cotrijal, e será retransmitida no canal da TV Pampa no dia 10 de setembro, às 11h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/rede-pampa-e-banrisul-homenageiam-personalidades-e-entidades-do-agronegocio-gaucho-com-trofeu-destaques-do-agro/

Rede Pampa e Banrisul homenageiam personalidades e entidades do agronegócio gaúcho com Troféu Destaques do Agro

2023-08-31