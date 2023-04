Colunistas Relatório do Banco Mundial diz que Brasil foi exemplo na gestão da economia durante pandemia

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes. (Foto: Agência Brasil)

O Banco Mundial conseguiu identificar uma situação que foi escondida pelo consórcio de imprensa e negada pela oposição durante o período de pandemia. Em relatório de 92 páginas, o Banco Mundial destaca que a gestão econômica do Brasil durante a pandemia (governo Bolsonaro, ministro da Economia Paulo Guedes), foi exemplo dentre todos os países do mundo. De acordo com o relatório, ‘a pandemia de Covid-19 produziu efeitos econômicos nefastos em quase todos os países do mundo. Mas esse não é o caso do Brasil.” O Relatório Econômico da América Latina e Caribe, divulgado pelo Banco Mundial, nesta terça-feira (4) enalteceu a política econômica do governo de Jair Bolsonaro (PL) na pandemia, que por meio de seu apoio à população mais vulnerável socialmente (via pagamento de auxílio emergencial para os mais necessitados), com ajuda do Congresso Nacional, evitou que diversos brasileiros “cruzassem” a linha da pobreza.

Em Porto Alegre prefeitura projeta receita e R$ 41 milhões em leilão e imóveis

A prefeitura de Porto Alegre projeta arrecadar R$ 41 milhões com os leilões de imóveis na região do Porto Seco, na Zona Norte, anunciados ontem. O leilão está marcado para as 10h do dia 28 de abril. Serão ofertados 16 terrenos desocupados e cercados na região do Complexo do Porto Seco. Otimista, o Secretário da Administração André Barbosa projeta que “os recursos arrecadados neste leilão, serão aplicados em obras de melhoria e infraestrutura na própria região, por determinação do prefeito Sebastião Melo”.

Uma vaga, dois nomes

O MDB costura a indicação do atual desembargador do Tribunal Militar, Fernando Lemos, para a presidência do Banrisul. A única resistência, está dentro do próprio MDB onde o ex-deputado Gilberto Capoani cobra a promessa não cumprida, da indicação do seu nome para uma diretoria do banco. Como não há espaço na diretoria do banco para os dois, a costura continua. Fernando Lemos já foi presidente da Caixa Econômica Estadual e do Banrisul.

Partido Verde quer derrubar no STF lei de Dilma Rousseff que liberou farra do garimpo em terra indígena

O Partido Verde entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7345) junto ao Supremo Tribunal Federal para coibir lei sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 19 de julho de 2013, que liberou a farra do garimpo ilegal na Amazônia. A ação se baseia em medida cautelar contra a lei federal que reduz a responsabilidade das Distribuidoras de Valores ao possibilitar que elas comprem apenas com informações prestadas pelos vendedores. Em manifestação ao STF, solicitada pelo relator, ministro Gilmar Mendes, o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que a “pretensão [da ADI do PV] mira as atividades ilícitas nesse ambiente, mediante a invalidação de dispositivo que enfraquece a atuação fiscalizatória”, referindo-se a lei sancionada por Dilma Rousseff. A ADI foi apresentada pela secretária de Assuntos Jurídicos do PV, Vera Motta e assinada pelo presidente nacional, José Luiz Penna.

Marcada data para audiência publica do pedágio na RS-118

O líder do PL na Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Lorenzoni, conseguiu aprovar ontem na Comissão de Economia, Desenvolvimento e Turismo, a ata para a audiência publica destinada a discutir o impacto a implantação do pedágio na RS-118. Será no dia 20 de abril. Rodrigo cobra compromisso o governador Eduardo Leite, ainda na campanha eleitoral, de que não instalaria praças para cobrança de pedágio na RS-118.

Preço do barril de petróleo começa a disparar, rumo aos 100 dólares

A decisão antecipada da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) em reduzir em mais 1 milhão de barris/dia a oferta de petróleo fez crescerem esta semana as especulações sobre um novo impulso inflacionário internacional. Os efeitos já serão sentidos nos próximos dias no Brasil, tanto nos combustíveis, quanto nos índices de inflação. Nos últimos dias, o preço do barril do petróleo já teve uma alta de 6%, a maior em mais de um ano. O preço do barril de petróleo deve voltar a superar US$ 100, diz BTG Pactual. Ontem à noite, o preço do barril Brent estava em US$ 85,26, alta de mais 0,39%.

Bem articulado, governo gaúcho garante aprovação do reajuste dos professores

No primeiro teste forte do ano, uma articulação bem sucedida do líder do governo gaúcho no Legislativo, deputado Frederico Antunes (PP), do chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e líderes, inclusive da oposição, garantiu ontem 52 votos favoráveis, para a aprovação do projeto do governo que reajusta o subsídio mensal dos membros da carreira do Magistério Público Estadual em 9,45%. Nem todos os professores ativos e inativos receberão esse percentual.

