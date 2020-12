Grêmio Renato valoriza vitória em cima de Atlético-GO, mas chama atenção para calendário apertado: “Único time que não teve sequer uma semana inteira para treinar”

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Técnico mandou a campo uma equipe mista, composta praticamente por reservas Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 28 de dezembro de 2020

O ano de 2020 tricolor está quase no fim. O penúltimo compromisso deste foi completado neste domingo (27), na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, na Arena. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Renato Portaluppi comemorou a vitória e a boa colocação na tabela, mas também chamou atenção para o calendário apertado que o Grêmio vem enfrentando.

“Vitória importante porque estamos brigando pela parte de cima da tabela. Era importante para continuar no pelotão da frente. Equipe se comportou até bem pela quantidade de jogadores que colocamos em campo, alguns voltando de lesão, sem jogar há bastante tempo. Importante a pegada, taticamente procuraram fazer o que eu pedi. Uma equipe que não joga junto há muito tempo, o entrosamento é difícil”, disse o técnico.

Para encarar o Dragão, apenas Vanderlei e Darlan eram os titulares em campo. Alisson também saiu jogando, mesmo retornando de lesão. O restante da equipe principal foi preservado já pensando na partida contra o São Paulo, na quarta-feira (30), pela Copa do Brasil. Na entrevista, o técnico destacou o pouco tempo disponível para descanso e treino: “O Grêmio praticamente não gastou, e estava em três competições até pouco tempo. O Grêmio foi o único time que não teve sequer uma semana inteira para treinar. Aí as pessoas vêm criticar, perguntar por que não cresceu […] Ninguém quer saber se o Renato teve semana cheia para treinar, as pessoas só querem cobrar“.

A equipe tricolor se reapresenta nesta segunda-feira (28) para iniciar a concentração para o jogo com o São Paulo. Na terça (29), treina pela manhã e, logo após, embarca para São Paulo. A partida de volta contra a equipe paulista acontece na quarta (30), às 21h30, no Morumbi.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio