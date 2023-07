Notícias Rio Grande do Sul declara estado de emergência zoossanitária para agilizar medidas de proteção à avicultura

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Estado não registra foco de influenza aviária na produção comercial nem na avicultura de subsistência. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul declarou, nesta sexta-feira (28), estado de emergência em saúde animal para enfrentamento da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP). O decreto foi assinado pelo governador em exercício, Gabriel Souza.

A medida permite uma resposta mais rápida em casos de novos focos de gripe aviária, tendo em vista a confirmação de múltiplas ocorrências em outros estados.

No momento, o Rio Grande do Sul não tem registro de foco de influenza aviária na avicultura comercial ou na de subsistência.

O único foco da doença em território gaúcho foi registrado em aves silvestres – no caso, cisnes-de-pescoço-preto -, localizadas na Estação Ecológica do Banhado do Taim, próximo à Lagoa da Mangueira, no município de Santa Vitória do Palmar, no Sul do Estado.

Consumo

Gabriel Souza, que é também médico veterinário, reforçou que o consumo de carne de frango no RS não representa qualquer risco para a saúde humana, em razão de não terem sido registrados focos da doença em criações comerciais.

“O Estado segue firme na vigilância e está agora, com esse decreto, ainda mais preparado para agir na prevenção contra a gripe aviária”, enfatizou o governador em exercício.

O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes, explicou que o estado de emergência terá vigência de 180 dias, podendo ser prorrogado conforme a situação epidemiológica da doença.

“O Rio Grande do Sul segue a recomendação do Ministério da Agricultura ao declarar estado de emergência para permitir respostas ainda mais ágeis, caso necessário”, acrescentou.

Brasil

O governo federal já havia declarado emergência zoossanitária em todo o território nacional em 22 de maio, o que possibilitou a liberação de R$ 200 milhões em recursos direcionados para ações de controle e combate à influenza. Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná já atenderam o pedido do ministério.

Atualmente, já foram contabilizados 71 casos da doença em todo o Brasil, sendo 69 em aves silvestres e 2 em criações de fundo de quintal. As granjas comerciais seguem livres da doença, mantendo o status sanitário brasileiro na Organização Mundial de Saúde Animal (Omsa).

O estado de emergência possibilita agilizar questões administrativas e jurídicas, para aquisição mais rápida de equipamentos e produtos quando necessário ou para acessar recursos disponíveis para o combate à doença, por exemplo.

