Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

Trata-se de um homem, de 60 anos, natural de Ivoti, mas que estava internado em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos Foto: Reprodução Trata-se de um homem, de 60 anos, natural de Ivoti, mas que estava internado em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A SES (Secretaria Estadual de Saúde) informou na manhã desta segunda-feira (30) a terceira morte pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Trata-se de um homem, de 60 anos, natural de Ivoti, mas que estava internado em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Ele era um dos donos da Sucos Petry, de Ivoti, e também atuava como gerente comercial da empresa.

De acordo com a SES, a morte do homem ocorreu na noite de domingo (29) e o diagnóstico dele havia sido confirmado pelo Lacen/RS no sábado (28). O homem teve histórico de viagem para o Oriente Médio na primeira quinzena de março. Ele tinha como doenças crônicas hipertensão e cardiopatia.

As outras duas mortes do Estado ocorreram em Porto Alegre. A primeira delas envolveu uma idosa de 91 anos, que na ocasião estava na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Moinhos de Vento. O segundo falecimento foi de um idoso de 88 anos, também internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

