Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registrou o menor número de roubos de veículos durante o mês de junho nos últimos 13 anos

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Ataques foram cometidos em 43 das 497 cidades gaúchas no período. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) apontam 306 roubos de veículos no Rio Grande do Sul durante junho. O número é 14% menor que o contabilizado em igual período de 2022 e também o menor para o sexto mês desde 2010. Todos os casos do período se concentraram em 43 das 497 cidades gaúchas.

Em maio há havia sido constatado o segundo menor índice da série histórica, com 314 ocorrências. Devido às quedas constantes, o primeiro semestre também apresentou redução recorde para esse tipo de crime.

O governo gaúcho atribuiu o resultado ao planejamento estratégico da Brigada Militar (BM), Polícia Civil e outros órgãos. Igualmente relevantes têm sido as ações integradas e o monitoramento realizado por autoridades municipais como as de Porto Alegre, que conta com um sistema de “cercamento eletrônico” que facilita a identificação de veículos em situação irregular.

“Como há um crescimento da frota, os números enfatizam a importância do trabalho das forças de segurança”, ressalta a SSP. “Nos últimos dez anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) verificou um expansão de quase 43%, passando de 5,5 milhões para 7,8 milhões de unidades entre 2012 e 2022.”

O titular da pasta, Sandro Caron, corrobora a avaliação sobre essa marca histórica: “Com base nos serviços de inteligência, continuamos acompanhando os pontos estratégicos do Estado para ampliar a pressão operacional. Isso inclui o mapeamento diário de todas as ocorrências no Rio Grande do Sul para melhor direcionar as ações preventivas e repressivas”.

Apertando o cerco

Além de efetuar a prisão em flagrante de suspeitos e atuar na recuperação de veículos roubados, a Brigada Militar realiza inúmeras ações de saturação de áreas em locais apontados pelos dados estatísticos.

A Polícia Civil também conta com uma delegacia especializada para aprofundar as investigações desses crimes, como a Delegacia de Roubo e Furto de Veículos, vinculada ao Departamento de Investigações Criminais.

O governo gaúcho menciona como exemplo positivo a operação conjunta que resultou, semana passada, na prisão de 14 pessoas envolvidas em roubos de veículos de luxo na Capital e na Região Metropolitana.

Para o chefe de Polícia, Fernando Sodré, a qualificação das ações e a realização de ofensivas específicas têm contribuído para a redução das ocorrências. O comandante-geral da Brigada Militar, Cláudio Feoli, acrescenta:

“O policiamento ostensivo nos locais de maior incidência desses crimes, aliado a ações integradas de inteligência estão auxiliando na diminuição dos indicadores”.

Operação Desmanche

A SSP também realiza a operação “Desmanche”, com apoio de todas as instituições vinculadas, reforçando desde 2016 o combate à receptação de automóveis e à venda de peças de origem irregular em diferentes estabelecimentos. Participam da força-tarefa a BM, Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias (IGP), Corpo de Bombeiros Militar e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

“Os resultados também resssaltam a importância da adoção de estratégias regionalizadas, com foco em zonas de maior incidência desse tipo de crime”, finaliza o comando do órgão. Das 23 cidades abrangidas pelo programa estadual “RS Seguro”, 16 tiveram menos de dez ocorrências de roubo de veículos em junho.

(Marcello Campos)

2023-07-10