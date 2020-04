Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 1.529 casos de coronavírus e 58 óbitos

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Conserto de respiradores artificiais no RS. Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini

O Rio Grande do Sul alcançou nesta quinta-feira (30) 1.529 casos de coronavírus, distribuídos entre 142 municípios do Estado, e 58 óbitos. Foram sete novos óbitos registrados no Estado associados à Covid-19.

Os óbitos registrados aconteceram nesta quinta, nos municípios de Santo Ângelo – homem, 39 anos, Quaraí – mulher, 93 anos, Estrela – homem, 76 anos; na quarta-feira (29), em Lajeado – mulher, 88 anos, Porto Alegre – homem, 76 anos, e Bento Gonçalves – homem, 73 anos; e na terça-feira (28), em Monte Belo do Sul – mulher, 52 anos.

Foram contabilizados 63 novos casos nos municípios de Alvorada, Bento Gonçalves (5), Canoas (3), Carazinho, Erechim (2), Esteio (2), Estrela (2), Farroupilha, Garibaldi (2), Gravataí, Lajeado (17), Maratá, Passo Fundo (7), Pelotas, Porto Alegre, Quaraí, Rio Grande, Saldanha Marinho, São Sebastião do Caí (2), Sapucaia do Sul, Tapejara (4), Taquari, Teutônia e Venâncio Aires. Também entraram na lista três municípios: Monte Belo do Sul, onde ocorreu um dos óbitos desta atualização, Boa Vista do Sul e Ijuí.

Distanciamento controlado

Nesta quinta-feira (30) o governo do Estado divulgou detalhes do modelo de distanciamento controlado. No processo, foram levados em conta todos os dados necessários para a construção de uma política de enfrentamento ao coronavírus baseada na segmentação regional e setorial. Também se consideraram as restrições proporcionais ao contágio da doença e à capacidade de atendimento.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o governador Eduardo Leite explicou os critérios que embasam o novo formato – que deve entrar em vigor ainda na primeira quinzena de maio – e que visam equilibrar a prioridade à vida com a retomada econômica.

Serão mensurados 11 indicadores que foram agrupados em dois grandes grupos: Propagação (velocidade do avanço, estágio da evolução e incidência de novos casos sobre a população) e Capacidade de atendimento (capacidade e mudança na capacidade hospitalar).

O novo modelo de distanciamento prevê quatro estágios de controle, traduzidos em “bandeiras”: amarela, laranja, vermelha e preta – sendo que a amarela indica uma situação mais amena, com medidas mais flexíveis, e avançando o grau de restrições até a preta, quando seria necessário maior restrição.

Esses protocolos ainda não estão finalizados. As entidades setoriais, a quem o modelo de distanciamento controlado foi apresentado em reuniões virtuais, tem até sábado (2/5) para enviar sugestões.

Até a finalização e publicação da política de distanciamento controlado, vigorará um decreto transitório, que mantém a flexibilização quanto ao funcionamento do comércio a critério das prefeituras, e que será publicado até esta sexta-feira (1°/5).

