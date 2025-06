Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 127 municípios afetados pelas chuvas e quatro mortes

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

Estado possui 21 cidades com decreto de situação de emergência

Aumentou para 127 o número de municípios que registraram danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul recentemente, de acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado no fim da tarde deste domingo (22).

Segundo o levantamento, 5.858 pessoas estão desalojadas e 1.071 encontram-se em abrigos no Estado. Quatro mortes foram confirmadas e uma pessoa está desaparecida.

Jaguari decretou estado de calamidade pública e outros 21 municípios decretaram situação de emergência devido às chuvas.

