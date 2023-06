Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem mês de maio com menor número de assassinatos nos últimos 13 anos

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

A mesma base comparativa aponta queda de 50% nos casos de feminicídio. (Foto: EBC)

Relatório divulgado nesta segunda-feira (5) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) aponta 106 homicídios em maio no Rio Grande do Sul. Trata-se do menor número para o período desde 2010, resultado que o governo gaúcho atribui a ações como o aumento do efetivo policial nas ruas e realização de operações integradas de enfrentamento ao crime.

Em relação ao quinto mês do ano em 2022 (112 assassinadas), houve redução de 20%. “A tendência de queda também foi observada em Porto Alegre”, acrescenta o documento. Foram 12 casos em maio passado, 8% a menos que no mesmo mês do ano passado.

O titular da SSP, Sandro Caron contextualizou a redução nas estatísticas relativas a esse e outros crimes graves, por meio de iniciativas como planejamento, ações operacionais e de inteligência. Também chamou a atenção para o aspecto da integração entre Brigada Militar e Polícia Civil.

“Através do monitoramento diário das ‘manchas’ criminais, ações ostensivas são realizadas e investigações aprofundadas, resultando em prisões qualificadas e na apreensão de armas e drogas. A estratégia é enfraquecer o crime organizado e seus principais líderes, provocando a ‘asfixia’ financeira. Seguiremos trabalhando pelo fortalecimento de todo sistema e pelas políticas transversais do programa RS Seguro”.

Feminicídios

A mesma base comparativa ressalta no Rio Grande do Sul a queda de 50% nos casos de feminicídio (assassinato de mulher por questão de gênero). Foram cinco ocorrências em maio deste ano, contra dez no quinto mês de 2022. “Das cinco vítimas, apenas uma contava com medida protetiva”, sublinha a SSP-RS.

Já no acumulado, de janeiro a maio, a queda é de 29%, ante mesmo período do ano passado. Neste período, ocorreram 34 feminicídios, contra 48 casos em igual intervalo de 2022.

“Além da Delegacia Online da Mulher, o Estado também vem expandindo as Salas das Margaridas, espaço especializado no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas delegacias de polícia”, acrescenta o relatório.

Estão em operação 75 unidades desse tipo no Rio Grande do Sul, além de 21 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. Esse tipo de estrutura será chegará a 22 unidades, em breve, com a inauguração de mais uma, em Porto Alegre.

Em maio, o governo do Estado também concretizou o último passo que restava para iniciar a operação do projeto “Monitoramento do Agressor”, iniciativa inédita no País. Trata-se do uso de tornozeleira eletrônica por agressores, a fim de evitar que se aproximem de vítimas amparadas por medidas protetivas de urgência (MPU).

Assalto com morte

Com relação ao casos de latrocínio (roubo com morte), o Rio Grande do Sul fechou o mês de maio sem qualquer registro, totalizando assim uma redução de 100% (em maio de 2022 foram cinco assaltos com desfecho fatal). Já no acumulado do ano, a diminuição chega a 36%.

Roubo de veículos

Acompanhando a tendência de queda dos índices de criminalidade, maio também foi marcado pela redução histórica de roubos de veículos no Rio Grande do Sul: 21%. Foram 317 ocorrências, contra 401 em igual mês do ano passado. No acumulado, somando-se os primeiros cinco meses de 2023, a queda é de 9,7%. Já em Porto Alegre a diminuição foi de 12% no mês passado.

Outros crimes

– Furto de gado: no mês passado também houve uma redução dos crimes de abigeato (furto de gado), crime geralmente associado à zona rural. Foram computados 300 casos, contra 398 em igual período de 2022, resultando portanto uma queda de 24,6%.

– Ataques a banco: o balanço da SSP-RS não aponta alteração dos indicadores de maio relativos a assaltos a banco. Foram três casos registrados, mesmo número tabulado no quinto mês do ano passado.

– Roubos ao transporte coletivo: em relação aos assaltos a passageiros e funcionários de ônibus e metrô, o Estado registrou 28 ocorrências a mais no mês passado, uma alta de 45,9% em relação a maio do ano passado. No acumulado de janeiro a maio, a redução é 17,5%, totalizando 244 ocorrências registradas contra 296 no mesmo intervalo em 2022.

(Marcello Campos)

