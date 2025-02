Brasil Ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco é avisado de que deve assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

A se confirmar esse cenário, Pacheco assumiria a cadeira hoje ocupada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).(Foto: Pedro França/Agência Senado)

Com a eleição e posse do novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), intensificaram-se os rumores sobre o destino de seu antecessor, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). As articulações em curso sobre a reforma ministerial indicam que, por vontade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mineiro deve se tornar o novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic).

De acordo com uma fonte credenciada, a par das articulações, Pacheco foi avisado da possibilidade de assumir o Mdic por dois emissários de Lula. A se confirmar esse cenário, Pacheco assumiria a cadeira hoje ocupada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Fontes a par das articulações afirmam que Alckmin passaria a ocupar-se, exclusivamente, da vice-presidência. Ou seria reacomodado em outra pasta, a ser definida por Lula.

Um aliado de Pacheco observa que, no comando do Mdic, o ex-presidente do Senado poderia aproximar os empresários mineiros do governo, fazendo a interlocução com a Federação da Indústria de Minas Gerais (Fiemg). A entidade, atualmente, mantém laços mais estreitos com Zema e com o campo da direita no Estado.

Em entrevista coletiva concedida na quinta-feira (30), no Palácio do Planalto, ao ser questionado sobre o futuro de Pacheco, Lula esquivou-se. Respondeu, contudo, que espera que ele seja eleito governador de Minas Gerais em 2026.

Num momento em que a cena política mineira está dominada por lideranças de direita, como o governador Romeu Zema (Novo), o deputado Nikolas Ferreira (PLMG) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), Pacheco é a única liderança de centro com fôlego para oferecer um palanque sólido para Lula no Estado nas eleições do ano que vem.

O nome de Pacheco já foi lembrado para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ), por sua formação de jurista e ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Mas Lula decidiu que não vai afastar o ministro Ricardo Lewandowski da pasta. As informações são do portal Valor Econômico.

Rodrigo Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agradeceu a parceria com a Câmara dos Deputados durante sua liderança na Casa Alta e afirmou que, a despeito de divergências normais, o trato sempre foi “respeitoso e cordial”. “Conseguimos entregar em conjunto diversos marcos legislativos de interesse do País”, afirmou em entrevista coletiva antes da votação para o novo presidente do Senado.

Pacheco também agradeceu ao Executivo na pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ao Judiciário, citando o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. “Foram quatro anos muito marcantes, difíceis em alguns aspectos, mas com importantes realizações”, disse.

Ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco é avisado de que deve assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

