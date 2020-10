Geral Rosa Weber dá 48 horas para o ministro do Meio Ambiente esclarecer a decisão que tirou a proteção de mangues e restingas

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve explicar as decisões do Conama. (Foto: Reprodução)

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Rosa Weber requisitou informações ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre resolução de órgão da pasta que revogava medidas de proteção de áreas como manguezais e restingas. A decisão da ministra responde a arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo PT.

“Diante da urgência qualificadora da tutela provisória requerida e da relevância do problema jurídico-constitucional posto, requisitem-se informações prévias ao Ministro de Estado do Meio Ambiente, a serem prestadas no prazo de 48 horas”, diz o despacho, com a data de 30 de setembro.

“Dê-se ainda vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, no mesmo prazo”, segue a decisão.

Na segunda-feira, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), órgão consultivo do ministério cujas determinações têm poder de lei, revogou resoluções que garantiam, entre outras barreiras, restrições ao desmatamento e ocupação de áreas de preservação ambiental, como restingas e manguezais.

A decisão do Conama foi alvo de críticas e gerou uma série de reações na tentativa de sustar as alterações via Legislativo ou Judiciário.

A Resolução 284/2001 classificava os empreendimentos de irrigação em categorias, conforme a dimensão efetiva da área irrigada e o método de irrigação empregado no projeto, além de exigir a apresentação de estudos dos impactos ambientais. A Resolução 302/2002 determinava que os reservatórios artificiais mantenham faixa mínima de 30 metros ao seu redor como APPs. A Resolução 303/2002 previa parâmetros e limites às APPs e considerava que as áreas de dunas, manguezais e restingas têm função fundamental na dinâmica ecológica da zona costeira.

Para o PT, essas normas configuravam uma evolução no desenvolvimento nacional sustentável e na manutenção das zonas naturais preservadas, visando conter o “avanço desmedido e irresponsável” de empreendimentos que utilizam recursos hídricos, potencial de exploração turística e ecológica para a obtenção de lucros. A legenda argumenta que a revogação das resoluções, sem outras regras que garantam o mesmo patamar de proteção, viola o artigo 225 da Constituição Federal, que assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações.

Na terça-feira, a Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu as determinações do órgão em decisão assinada pela juíza federal Maria Almeida Senos de Carvalho, em uma ação popular. As informações são da agência de notícias Reuters e do STF.

