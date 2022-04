Mundo Rússia admite uma morte e 27 desaparecidos após naufrágio

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

Segundo o governo russo, 396 tripulantes foram resgatados e evacuados do cruzador. (Foto: Reprodução)

O Ministério da Defesa da Rússia admitiu nesta sexta-feira (22) que há um marinheiro morto e outros 27 desaparecidos após o naufrágio do cruzador Moskva depois de uma explosão, informou a agência russa Interfax.

O balanço é divulgado após Moscou se negar a comentar os relatos sobre os tripulantes desaparecidos na destruição do navio de guerra que estava no Mar Negro e que a Ucrânia alega ter afundado em um bombardeio.

“Após um incêndio em 13 de abril, o cruzador de mísseis Moskva sofreu sérios danos devido à explosão de seu estoque de munição.

As tentativas da tripulação de extinguir o fogo não foram bem sucedidas. Durante a execução dos procedimentos de controle dos danos, um membro de serviço morreu e 27 membros da tripulação desapareceram”, declarou o Ministério da Defesa russo.

Segundo o governo russo, 396 tripulantes foram resgatados e evacuados do cruzador para os navios da Frota do Mar Negro na área e transportados para Sebastopol.

No início da semana, a mãe de um dos marinheiros, Yulia Tsyvova, disse que recebeu um telefonema do Ministério da Defesa da Rússia para informar que seu filho morreu após o afundamento.

Caso

A Rússia confirmou que o navio mais importante de sua frota no Mar Negro, o cruzador antimísseis Moskva, afundou enquanto era rebocado para o porto após uma explosão na última quinta (14).

Segundo a Ucrânia, a embarcação foi atingida por um míssil, o que a Rússia nega. Fontes do Pentágono citadas pela imprensa americana também afirmam que o Moskva foi atingido em um ataque aéreo. Autoridades de Moscou confirmam que houve uma explosão no navio, mas alegam que a causa foi um acidente com munições a bordo.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram o que aparenta ser o navio de guerra russo Moskva momentos antes de ele afundar no Mar Negro. Em vídeo e fotos que começaram a circular nesta semana é possível ver um navio com muita fumaça preta saindo de seu casco.

Especialistas ouvidos pelo jornal britânico “The Guardian” e pela rede BBC disseram que as imagens são consistentes com o navio Moskva, pelo tamanho e formato da embarcação. No entanto, a veracidade das imagens não pôde ser totalmente confirmada por nenhuma autoridade.

