Apesar de o divórcio ter se tornado comum — dados do IBGE mostram que um a cada três casamentos termina em separação no Brasil — é, sim, uma tragédia particular. A terapeuta familiar Gisele Aleluia declara o óbito: é a morte do casal. Mas atenção, quando se trata de uma família nuclear, ou seja, se há filhos no meio, é preciso ler a próxima linha. “Quando morre uma família nuclear, nascem duas famílias monoparentais”, explica.

Segundo o IBGE, no Brasil existem mais de 600 mil crianças e adolescentes cujos pais são separados. Gisele considerou os problemas mais comuns observados nessas novas famílias e listou conselhos que considera importantes para pais e mães para que o divórcio não seja dos filhos também.

Para os pais

1. Providencie logo um espaço para receber o filho

O pai precisa focar nisso: garantir o mais rápido possível um espaço para receber o filho. O adolescente não quer luxo, mas quer saber que não perdeu o pai. Então, nada de se acomodar em morar num quartinho ou dormir no sofá da casa de outra pessoa.

2. Tenha tempo de qualidade

Não é dar presente, é fazer questão de estar com o filho, criar rotinas, com horários e a responsabilidade de estar no dia a dia dele, como buscar na escola, no futebol, coisas simples. “Não precisa ser um jantar caro”, diz.

3. Combine com o filho adolescente. E cumpra!

O pai pode acertar com a mãe que vai fazer os combinados com o próprio adolescente. Aí, a cada acerto, o próprio filho avisa para a mãe. É uma boa forma de evitar o contato desse casal que já não queria estar junto.

4. Faça questão, vá atrás

É papel dos pais ir atrás do filho, mesmo que o adolescente diga que não quer. Vá para a porta da escola, convide para comer um pão de queijo. A química daquela nova família monoparental precisa ser construída.

5. Pague metade das contas do seu filho

Mesmo que a situação fique um pouco mais difícil no começo, organize-se para pagar metade das contas do seu filho.

6. Dê um tempo em outros relacionamentos

Espere pelo menos três meses para entrar em um novo relacionamento. Se já estiver em outra relação, entenda que a prioridade nesse momento é organizar afetivamente a relação com o filho. Achar que após a separação está “zerado” para iniciar uma nova vida, negando aquela família monoparental, traz enormes prejuízos para filhos adolescentes e também para os próprios pais.

7. Não fale mal da mãe

As diferenças entre esse ex-casal não terminaram com a separação. Mas é preciso se controlar para o bem dos filhos, que agora fazem parte de duas famílias monoparentais. Gisele as compara a dois países diferentes, e os filhos pertencem aos dois. “Pode ser como Chile e Brasil, com relações diplomáticas, ou como Israel e Palestina. Os filhos não podem pensar que têm que escolher entre um ou outro”, diz a psicóloga.

Para as mães

1. Não se coloque como anteparo entre pai e filho

Muitas vezes ao ficar entre o filho e o pai dele, a mãe atrapalha a relação deles, mesmo com o intuito de ajudar. Os filhos têm uma relação diferente com o pai e com a mãe e ela precisa aceitar e deixar que os filhos estabeleçam seus próprios relacionamentos com seus pais. Exemplo: Se o fim de semana é de ficar com o pai, mas o filho pede para a mãe trocar porque sabe que só ela levaria e buscaria numa festa que está programada, peça que ele converse com o pai antes.

2. Não afaste seu filho do pai

Não dificulte a aproximação entre eles, achando que o melhor lugar do filho é ao lado da mãe. Isto não é verdade em cultura nenhuma.

3. Não fale sobre o ex com o filho

Nem mal nem bem. Se o filho trouxer alguma queixa do pai, transfira para ele a responsabilidade de conversar sobre o que o chateou com o próprio. “Pergunte: ‘Você tentou falar para ele o que está me dizendo?’ Dessa forma, você estará estimulando a relação entre pai e filho, o que é positivo para o seu adolescente”, orienta Gisele.

4. Pague metade das contas do seu filho

Mesmo que tenha ficado com a guarda, como na maioria dos casos, a mãe ainda deve pagar metade das contas do seu filho.

5. Dê um tempo em outros relacionamentos

Não se envolva em outro relacionamento pelo menos por uns três meses para se organizar afetivamente com o filho. Se já estiver em outra relação, entenda que a prioridade é a relação com os filhos nesse momento.

6. Filho não é confidente

Não faça seu filho de amigo, confidente ou psicólogo, contando os seus problemas e dramas pessoais. Tenha amigos da sua idade. Compartilhe com eles. Preserve sua privacidade e a do seus filhos.

7. Não negue seus sentimentos

Se você estiver triste, assuma. Se precisar de um tratamento, de atendimento, procure, se organize psicologicamente. Você merece e seus filhos também.