Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

A distribuição de R$ 12,7 bilhões do lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 2022, aprovada na terça-feira (25) pelo Conselho Curador do fundo, será dividida proporcionalmente entre os cotistas. Quanto maior o saldo da conta vinculada ao FGTS, mais o trabalhador terá a receber.

O valor de referência corresponde ao saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2022. Quem tiver mais de uma conta receberá o crédito em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo.

Para saber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar por 0,02461511 o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado.

Esse fator significa que, na prática, a cada R$ 1 mil de saldo, o cotista receberá R$ 24,61. Quem tinha R$ 2 mil terá crédito de R$ 49,23, com o valor subindo para R$ 123,08 para quem tinha R$ 5 mil no fim de 2022.

O percentual que será repassado aos trabalhadores equivale a 99% do lucro de R$ 12,848 bilhões obtido pelo FGTS no ano passado. A distribuição elevará o rendimento do FGTS neste ano para 7,09%, superior à inflação oficial de 5,79%, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em 2022.

No ano passado, o FGTS havia rendido 5,83%, contra inflação oficial de 10,06% em 2021. Mesmo ganhando da inflação, o FGTS teve rendimento menor do que a caderneta de poupança. Em 2022, a poupança rendeu 7,89%, influenciada pela taxa Selic (juros básicos da economia).

Quando os juros estão acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês (6,17% ao ano) mais a TR (Taxa Referencial). Pela legislação, o FGTS rende 3% ao ano mais a TR e a distribuição dos lucros.

2023-07-26