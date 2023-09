Porto Alegre Saiba como entregar donativos em Porto Alegre para famílias atingidas pelas enchentes no Estado

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Cobertores e jogos-de-cama estão entre os itens bem-vindos. (Foto: EBC)

A prefeitura de Porto Alegre está arrecadando doações para as famílias atingidas pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nesta semana. No foco da iniciativa está a região do Vale do Taquari, a mais impactada.

Donativos podem ser entregues até este domingo (10) no Centro Administrativo Municipal (rua João Manoel nº 157, no Centro Histórico) e na Coordenação da Defesa Civil (rua Doutor Barcelos nº 1.691, bairro Camaquã).

O horário varia conforme o dia da semana. Nesta sexta-feira, vai das 9h às 17h. Já no fim de semana, prossegue até as 15h. Podem ser encaminhados os seguintes intens:

– Alimentos não perecíveis.

– Garrafas de água mineral.

– Produtos de higiene pessoal.

– Artigos de limpeza.

– Toalhas de banho.

– Cobertores.

– Jogos-de-cama.

Com a palavra…

No comando da ação solidária está a Defesa Civil Municipal e o gabinete da primeira-dama da capital gaúcha, Valéria Leopoldino, que ressalta:

“Estamos solidários com todos que foram afetados pelos temporais e alagamentos. O Gabinete da Primeira-Dama está à disposição para colaborar na divulgação e arrecadação de doações. Juntos, podemos superar esse desafio e reconstruir nossas comunidades”.

O coordenador da Defesa Civil municipal, Evaldo Rodrigues, acrescenta: “Estamos sempre à disposição para ajudar a reestruturar, salvaguardar e proteger a vida humana. O que estiver em nossas possibilidades faremos para auxiliar a população das cidades que estão passando por esse momento tão trágico”.

(Marcello Campos)

