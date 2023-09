Rio Grande do Sul Saiba como enviar dinheiro ou donativos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Lista de contribuições materiais tem itens prioritários e outros dispensáveis no momento. (Foto: Leandro Osório/Palácio Piratini)

A mobilização da sociedade é fundamental para agilizar e qualificar o processo de auxílio às vítimas das enchentes e outros efeitos das chuvas deste mês no Rio Grande do Sul. Para participar da grande rede solidária já em funcionamento, é fundamental saber o que ainda pode ser feito e qual a maneira mais adequada para isso, seja em dinheiro ou donativos.

Desde a semana passada, o governo do Estado disponibiliza uma chave pix para receber as doações financeiras de pessoas e empresas que desejam repassar recursos para as vítimas. A medida visa garantir que os valores sejam efetivamente aplicados. Todo o processo será submetido as auditoria.

Qualquer valor pode ser encaminhado por meio do sistema para a conta SOS Rio Grande do Sul. O CNPJ é 92.958.800/0001-38. Em nome do Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

Materiais

Já os materiais têm como prioridade no momento os seguintes itens: sacos de lixo (preferencialmente com capacidade para 50 litros), marmitas de plástico ou isopor, sacolas de plástico para montagem de cestas básicas, filmes plásticos para embalagem, fitas zebradas para isolamento de residências, toalhas de banho, cobertores, travesseiros e capas de chuva.

São igualmente bem-vindos carrinhos-de-mão, pás, toucas, luvas para alimentação, luvas e botas de borracha, baldes, panos, vassouras, rodos, escova de limpeza, escovas de dentes, fraldas, roupas íntimas, absorventes, papel-higiênico, talheres, pratos e copos descartáveis, brinquedos, aparelhos de barbear, fraldas geriátricas e ração para animais domésticos ou rurais.

O mesmo vale para kits de material escolar: o ideal é que contenham duas canetas azuis, uma vermelha e outra preta, três cadernos de 200 folhas. Caixa com lápis de cor, caneta hidrocor (6 unidades), lápis pretos, apontador, régua, estojo, calculadora, mochila e garrafa de água (do tipo “squeeze”).

Importante: para doações de peças de roupas, calçados e alimentos, em especial os não-perecíveis, a Defesa Civil orienta a suspensão momentânea da entrega desses itens. O objetivo é preservar a capacidade de armazenamento e distribuição dos itens que ainda se fazem necessários.

Locais para entrega

– Centro Administrativo Engenheiro Noé de Mello Freitas – CEEE (avenida Joaquim Porto Villanova nº 201, bairro Jardim Carvalho, Zona Leste de Porto Alegre).

– Central de Doações da Defesa Civil Estadual, no Centro Administrativo (avenida Borges de Medeiros nº 1.501, bairro Praia de Belas, Porto Alegre). Permanece aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

– Palácio Piratini (Praça Marechal Deodoro s/nº, Centro Histórico de Porto Alegre).

– Sedes de prefeituras, quartéis da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros.

– Unidades do Serviço Social do Comércio (Sesc), supermercados e outros estabelecimentos engajados.

(Marcello Campos)

