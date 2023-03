Esporte Saiba como foi o Grenal de reservas que aconteceu em 2019

Por Lorenzo Rivero | 2 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nas redes sociais existe especulações sobre o Tricolor entrar no clássico com o time de reservas pela sua situação no Gauchão Foto: O Sul Nas redes sociais, existe especulações sobre o Tricolor entrar no clássico com time reservas pela sua situação no Gauchão (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As especulações na semana do clássico Grenal não é novidade. Desta vez, após a polêmica dos ingressos, agora a especulação da vez é se o Grêmio poderá entrar com o time considerado reserva na Arena, neste domingo (05), às 20h, pelo Campeonato Gaúcho.

A ideia de entrar com os reservas parece ser cada vez menos provável, já que os ingressos da Arena do Grêmio pelo lado Tricolor já estão esgotados. Outro ponto importante que pode tirar esta ideia é a estreia de Suárez, principal contratação do Grêmio para a temporada, no clássico gaúcho.

Pelo lado do Inter, a ideia de entrar com reservas parece não existir. Mano Menezes vem trabalhando normalmente com os titulares e reservas durante a semana se preparando para o clássico. A fama do treinador colorado é de “aprontar” nos clássicos, com novidades na equipe, mas desta vez parece que será mantido a escalação.

Grenal de reservas

Na temporada de 2019, aconteceu um clássico com os times reservas. Ainda na concentração, por volta das 16h, foi recebido a informação que o Inter entraria em campo com os reservas. Apenas Uendel, lateral-esquerdo, era o único titular da equipe na época. A versão oficial do Inter em comunicado feito pela direção era como uma retaliação ao TJD pela suspensão do atacante Nico López.

Após a confirmação dos reservas pelo lado do Colorado, o Grêmio foi lá e fez o mesmo. Por volta das 18h, quando era entregada a lista com o time que entraria em campo, foi percebido pelos jornalistas que nenhum titular estava escrito no papel.

Mesmo com os reservas, os torcedores fizeram questão de lotar a arquibancada da Arena do Grêmio. No fim das contas, o clássico acabou com a vitória do Grêmio, por 1 a 0, gol do lateral Léo Gomes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/saiba-como-foi-o-grenal-de-reservas-que-aconteceu-em-2019/

Saiba como foi o Grenal de reservas que aconteceu em 2019