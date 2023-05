Brasil Saiba quais são os 40 exames que você agora poderá fazer nas farmácias

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Em nota, a Anvisa explica que nova norma foi definida após uma evolução do setor de diagnósticos no País. Foto: Reprodução Em nota, a Anvisa explica que nova norma foi definida após uma evolução do setor de diagnósticos no País. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma decisão da Diretoria Colegiada (Dicol) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desta semana vai ampliar o acesso da população a testes rápidos para uma série de doenças e outras análises. A nova norma, aprovada na quarta-feira (10), permite que farmácias realizem os chamados exames de análises clínicas (EAC) no Brasil, antes restritos ao da covid, devido à emergência da pandemia, e ao de glicemia.

Com a novidade, que substitui uma resolução da Anvisa de 2005 num processo de revisão iniciado ainda em 2017, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) estima que mais de 40 tipos de exames poderão ser realizados nos locais. As novas regras passam a valer a partir de 1º de agosto.

Saiba quais

– Exame Beta-hCG;

– Exame de Dengue Antígeno NS1;

– Exame de Hemoglobina Glicada A1c;

– Exame PSA Teste Rápido;

– Teste Rápido Covid-19 Antígeno;

– Avaliação de Controle da Asma;

– Check-up Pós Covid Anticorpos Anti-Spike;

– Exame Ácido Úrico Teste Rápido;

– Exame de Chikungunya Teste Rápido;

– Exame de Colesterol Total;

– Exame de Dengue Anticorpos IgG IgM;

– Exame de Glicemia;

– Exame de Glicemia e Pressão Arterial;

– Exame de Hepatite C Teste Rápido;

– Exame de HIV Teste Rápido;

– Exame de Hormônio Luteinizante (LH);

– Exame de Lactato Teste Rápido;

– Exame de Malária Teste Rápido;

– Exame de Sífilis Teste Rápido;

– Exame de Toxoplasmose;

– Exame de Troponina Cardíaca Teste Rápido;

– Exame de VSR – Vírus Sincicial Respiratório;

– Exame Ferritina – Teste Rápido;

– Exame Mioglobina Teste Rápido;

– Exame Proteína C Reativa Teste Rápido;

– Exame Rubéola Teste Rápido;

– Exame Streptococcus Grupo A Molecular Teste Rápido;

– Exame Streptococcus Grupo A Teste Rápido;

– Exame Vitamina D – Teste Rápido;

– Exame VSR Molecular – Vírus Sincicial Respiratório;

– Exame Zika Vírus Anticorpos;

– Exames do Coração Check-up Completo;

– Medição da Pressão arterial;

– Teste de Glicemia e Perfil Lipídico;

– Teste de Imunidade Covid-19 Anticorpos Anti-Spike;

– Teste de Intolerância Alimentar;

– Teste Rápido Adenovírus;

– Teste Rápido Covid-19 Anticorpos;

– Teste Rápido Covid-19 Antígeno + Anticorpos;

– Teste Rápido Covid-19 Molecular;

– Teste Rápido de Alergia Alimentar;

– Teste Rápido de Dímero-D;

– Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos;

– Teste Rápido Febre Amarela;

– Teste Rápido Helicobacter Pylori;

– Teste Rápido Influenza Molecular;

– Teste Rápido Tipo Sanguíneo.

Entenda a mudança

Em nota, a Anvisa explica que nova norma foi definida após uma evolução do setor de diagnósticos no País e pela resolução antiga evidenciar uma “defasagem da norma frente à realidade tecnológica”.

Um dos pontos mencionados pela agência são as mudanças na relação dos brasileiros com os serviços de saúde, “impulsionadas pelas estratégias de enfrentamento à pandemia de Covid-19, que demandou novas formas de acesso à saúde e à ampliação do diagnóstico”.

