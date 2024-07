Política Saiba quem vai na cúpula da direita que reunirá Bolsonaro e Javier Milei em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Encontro em Balneário Camboriú tem como intuito discutir estratégias eleitorais para a expansão de pensamento conservador no Brasil.(Foto: Divulgação)

A cúpula de políticos de direita que vai ocorrer em Santa Catarina neste final de semana contará com a participação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional e palestrantes internacionais. As presenças ilustres, porém, são a do ex-chefe do Executivo brasileiro e do presidente da Argentina, Javier Milei, que vem ao Brasil pela primeira vez desde que assumiu o poder do País platino e não deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O evento é a “versão brasileira” do Conservative Political Action Conference (CPAC), que reúne nomes do conservadorismo dos Estados Unidos em congressos anuais desde 1973. Programado para ocorrer no sábado (6) e domingo (7), em Balneário Camboriú, o encontro tem como intuito discutir estratégias eleitorais para a expansão de pensamento conservador no Brasil.

A organização da CPAC Brasil cabe ao Instituto Conservador Liberal (ICL), presidido no Brasil pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho “03” de Jair Bolsonaro. O parlamentar também foi o responsável por realizar a primeira edição da cúpula no País no primeiro ano do governo do ex-chefe do Executivo.

Além de Javier Milei, outros três palestrantes internacionais foram confirmados pela ICL. Um deles é o político chileno José Antonio Kast, que é presidente da legenda de direita radical Partido Republicano. Em 2021, Kast perdeu o segundo turno das eleições presidenciais para o atual chefe do Executivo do Chile, Gabriel Boric.

A segunda participação internacional é a de Gustavo Villatoro, que é ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador. Ao lado do presidente salvadorenho, Nayib Bukele, Villatoro é um dos responsáveis pela política de prisões em massa que está sendo coordenada por Bukele, que implantou um estado de sítio que vigora desde 2022.

O outro palestrante de fora do País é o ator e cantor mexicano Eduardo Verástegui, conhecido por ser um ferrenho crítico do direito ao aborto.

Aliado do ex-presidente, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), também vai palestrar na CPAC Brasil. Outro representante do Estado no evento será o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PL).

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, também vai palestrar durante o encontro de políticos de direita.

O filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, deve receber uma declaração de apoio do pai durante a cúpula da direita. Ele é pré-candidato ao cargo de vereador de Camboriú.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também vai para o CPAC Brasil, mas ainda não se sabe se ela vai conduzir uma palestra. Com foco nas eleições deste ano, Michelle está sendo utilizada como cabo eleitoral para alavancar o número de candidaturas femininas pelo PL.

O ICL já confirmou a presença de diversos integrantes do “núcleo duro” do bolsonarismo no Congresso Nacional. Da Câmara, vão palestrar os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ricardo Salles (PL-SP), Zucco (PL-RS), Nikolas Ferreira (PL-MG), Júlia Zanatta (PL-SC), Filipe Barros (PL-PR), Mário Frias (PL-SP), Gustavo Gayer (PL-GO) e Luiz Phillipe de Orléans e Bragança (PL-SP).

Quem também vai discursar no evento é a deputada Caroline de Toni (PL-SC), que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, o colegiado mais importante da Câmara. No Senado, o nome já anunciado é do senador Magno Malta (PL-ES).

Outro convidado do ICL é o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), que é o pré-candidato do PL à prefeitura de Belo Horizonte.

Fechando a lista dos palestrantes já confirmados pela organização do CPAC Brasil estão o deputado estadual de São Paulo Lucas Bove (PL), a deputada estadual de Santa Catarina Ana Campagnolo (PL) e a influenciadora Cíntia Chagas.

2024-07-03